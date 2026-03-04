Así es el hogar de Damián Betular: diseño minimalista y una llamativa colección de Lego

El chef y jurado de MasterChef Celebrity, Damián Betular, encontró en Villa Devoto el lugar ideal para construir su hogar y desarrollar su vida profesional. En este barrio residencial del noroeste de la ciudad de Buenos Aires, el pastelero eligió instalarse atraído por la tranquilidad del entorno y el aire de barrio que lo conecta con sus raíces.

Muy cerca de la plaza principal y de la estación de tren también funciona Betular Patisserie, su reconocida pastelería, lo que le permite combinar trabajo y vida cotidiana en un mismo entorno.

Nacido en Dolores, Betular contó en distintas entrevistas que Devoto le recuerda a su ciudad natal. Ese espíritu barrial, donde las personas se conocen y el ritmo es más pausado que en otras zonas porteñas, fue uno de los motivos que lo llevó a elegir este lugar para vivir.

Una casa minimalista con identidad propia

A través de imágenes que comparte en sus redes sociales, se puede ver que la casa de Betular sigue una línea estética minimalista y funcional. Predominan los muebles de diseño simple, los tonos neutros y los espacios ordenados que transmiten calma.

Sin embargo, dentro de esa estética aparece también un costado más personal. El chef suma objetos de diseño, piezas de arte y detalles decorativos que aportan color y reflejan su creatividad.

Una colección de Lego que se roba las miradas

Uno de los rincones más llamativos de la casa es el área de trabajo. Allí conviven una computadora iMac, objetos de diseño y una colección de figuras y construcciones de Lego que llaman la atención.

En una estantería de madera se pueden ver réplicas armadas con gran nivel de detalle: desde la Estatua de la Libertad hasta el Expreso de Hogwarts, además de autos clásicos y escenarios inspirados en películas y series.

La colección refleja una faceta más lúdica del chef, que se combina con la precisión y el cuidado por los detalles que también caracterizan su trabajo en la pastelería.

Arte y recuerdos de viajes

Otro sector destacado del hogar es la pared que acompaña su escritorio. Allí se despliega una selección de cuadros, máscaras y piezas decorativas que combinan estilos muy distintos.

Entre los objetos se pueden encontrar ilustraciones, retratos de animales, obras de estética pop y hasta una imagen de la reina Isabel II, además de recuerdos traídos de distintos viajes.

Cada elemento parece elegido con intención y forma parte de una composición que mezcla orden, creatividad y memoria personal.

Un refugio en medio de la ciudad

El resultado es un hogar que refleja con claridad la personalidad de Betular. La casa combina minimalismo, arte, coleccionismo y calidez, en un espacio luminoso que funciona como refugio dentro de la ciudad.

En Villa Devoto, el chef encontró el equilibrio entre la calma del barrio y el movimiento de su carrera profesional, creando un ambiente donde conviven la creatividad, el diseño y su pasión por la pastelería.

Con información de ParaTi