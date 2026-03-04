Cómo es la casa que compartían Facundo Arana y María Susini: refugio para animales, huerta y un cuarto de arte

Aunque Facundo Arana y María Susini ya no están juntos como pareja, durante muchos años compartieron un hogar que reflejaba con claridad su estilo de vida: una casa pensada para la vida familiar, el contacto con la naturaleza y la creatividad.

Ubicada en Tigre, la propiedad combina un estilo campestre con detalles rústicos, amplios espacios verdes y ambientes diseñados para disfrutar del aire libre. Entre huertas, refugios para animales y rincones dedicados al arte, la vivienda se convirtió en un lugar donde la naturaleza y la vida cotidiana convivían de manera armoniosa.

A partir de esa idea, la casa se construyó como un espacio simple pero lleno de personalidad, donde cada sector —desde el jardín hasta los ambientes interiores— refleja una forma de habitar más conectada con lo natural.

Un parque amplio que conecta la casa con el exterior

Uno de los grandes protagonistas de la propiedad es su extenso parque, rodeado de árboles y aire puro. El espacio verde funciona como el corazón de la casa, con sectores de césped amplios que invitan al descanso y a las reuniones al aire libre.

En el jardín también se destaca un deck de madera, pensado como una extensión natural de los ambientes interiores hacia el exterior y mantener siempre en contacto con el entorno natural.

La huerta, un espacio clave del hogar

Dentro del parque aparece otro sector muy importante de la casa: la huerta. Allí, durante años, se cultivaron verduras y hierbas aromáticas que formaban parte de la alimentación cotidiana.

Este espacio refuerza una idea de vida simple y conectada con la tierra, donde el trabajo manual y el cuidado de los alimentos se integran a la rutina diaria.

Un hogar que también funciona como refugio para animales

El amor por los animales también forma parte de la identidad de la propiedad. En el lugar conviven perros de diferentes tamaños, gatos y hasta una llamita, que con el tiempo se convirtió en una de las presencias más curiosas del parque.

La diversidad de especies refleja el amor por la naturaleza y la decisión de crear un entorno amplio y seguro donde los animales puedan convivir libremente.

Una estética rústica con protagonismo de la madera

En el interior de la vivienda predomina una estética rústica y cálida, donde la madera aparece como material principal en pisos, techos y mobiliario.

Los ambientes están pensados para ser funcionales, cómodos y prácticos, con una decoración que evita excesos y prioriza los materiales naturales. La continuidad entre el interior y el jardín también se refuerza a través de grandes aberturas que permiten que la luz natural sea protagonista.

El cuarto de arte, uno de los espacios más personales

Entre los ambientes más especiales de la casa se encuentra el cuarto de arte, un espacio donde Facundo Arana desarrollaba su faceta creativa.

El lugar reúne instrumentos musicales, lienzos y distintos materiales artísticos, convirtiéndose en un ambiente íntimo donde la creatividad forma parte de la vida cotidiana.

Una casa conectada con la naturaleza

Más allá de su estilo campestre y su estética rústica, la casa fue concebida como un espacio donde la naturaleza ocupa un lugar central. Los animales, los sectores al aire libre y los ambientes abiertos marcan el ritmo cotidiano del lugar y refuerzan la conexión con el entorno.

Con su parque amplio, la huerta, el refugio para animales y los rincones dedicados al arte, la vivienda refleja una forma de habitar donde lo natural, lo simple y lo creativo conviven en equilibrio.