Así es la casa de Úrsula Corberó y el Chino Darín: un hogar luminoso y con estilo en el corazón de Barcelona

Úrsula Corberó y Chino Darín comparten un hogar que refleja su estilo personal: un piso elegante, luminoso y con detalles históricos en pleno centro de Barcelona. El lugar combina arquitectura clásica con una decoración moderna y minimalista, creando un espacio cálido que funciona como refugio entre filmaciones y viajes.

La pareja, que mantiene una relación desde 2016 tras conocerse en la serie La embajada, eligió instalarse en la capital catalana, donde, hace casi un mes, nació su primer hijo, Dante.

Un departamento con historia en un barrio bohemio

La vivienda se encuentra en Vila de Gràcia, uno de los barrios más emblemáticos de Barcelona. Esta zona se caracteriza por su aire bohemio y su vida de barrio, algo que sedujo a la pareja frente a otras áreas más exclusivas de la ciudad.

El departamento está ubicado en un edificio antiguo con carácter modernista, lo que se nota especialmente en sus detalles arquitectónicos originales.

Techos altos, molduras y mucha luz natural

Uno de los rasgos más llamativos de la casa son sus techos altos con molduras clásicas y grandes ventanales, que permiten que la luz natural invada los ambientes.

La vivienda mantiene muchos elementos originales del edificio, como suelos retro y paredes claras, lo que le da un aire elegante y atemporal.

Este tipo de arquitectura, típica de los pisos antiguos de Barcelona, genera espacios amplios y bien proporcionados, ideales para una decoración sencilla pero con personalidad.

Un estilo minimalista con piezas vintage

En el interior predomina una decoración minimalista, con paredes blancas, muebles sencillos y algunos objetos decorativos cuidadosamente elegidos.

El salón es el corazón de la casa: un ambiente amplio conectado con el comedor y la cocina, donde destacan sofás claros, mesas de madera y obras de arte que aportan personalidad al espacio.

La mezcla entre arquitectura clásica y mobiliario moderno genera un equilibrio que refleja el estilo de la pareja: natural, sofisticado y sin excesos.

Un refugio íntimo entre proyectos internacionales

Con carreras que los llevan constantemente de un país a otro, el hogar de Corberó y Darín se convirtió en un lugar de descanso y privacidad. Allí pasan el tiempo cuando no están filmando o viajando por trabajo.

Según medios especializados en lifestyle, la casa —valorada en torno a 400.000 euros— mantiene su esencia original mientras incorpora detalles contemporáneos que la vuelven cómoda y funcional.

En definitiva, su hogar es una mezcla de historia, diseño y calidez, un espacio que refleja tanto la identidad artística de la actriz de La casa de papel como el perfil discreto del actor argentino.