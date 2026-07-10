Así es la casa de Lisandro Martínez en Manchester: chimenea de diseño, grandes ventanales y una decoración llena de texturas

Lejos de las canchas de la Premier League, Lisandro Martínez y su pareja, Muri López Benítez, construyeron en Manchester un hogar donde el diseño contemporáneo, la luz natural y los materiales nobles son los grandes protagonistas. La vivienda apuesta por una estética serena y sofisticada, con ambientes integrados que priorizan el confort y la vida familiar.

La casa, donde también vive la pequeña Aurora, refleja una tendencia cada vez más presente en las residencias de futbolistas de élite: espacios funcionales, una paleta de colores neutros y una decoración que transmite calidez sin caer en la ostentación.

Ambientes integrados para potenciar la amplitud

Uno de los rasgos más destacados de la propiedad es su distribución de concepto abierto, que conecta el living, el comedor y otros espacios sociales sin interrupciones visuales.

Esta elección no solo favorece la circulación, sino que también permite que la luz natural recorra gran parte de la vivienda gracias a los amplios ventanales de piso a techo, una solución arquitectónica que aporta mayor sensación de amplitud y conecta el interior con el exterior.

Las cortinas de gran altura acompañan la verticalidad de los ambientes y ayudan a crear una atmósfera elegante y acogedora.

La combinación de texturas marca el estilo de la casa

La decoración se apoya en una cuidada mezcla de materiales y texturas. Los revestimientos con terminación símil mármol, las superficies lisas, las telas de gran calidad y los detalles en madera generan contraste sin romper la armonía visual.

La base cromática está compuesta por tonos blancos, beige, gris y arena, una elección que potencia la luminosidad y convierte a cada ambiente en un espacio atemporal.

Una chimenea moderna como protagonista del living

El living tiene como pieza central una chimenea de diseño contemporáneo, integrada a un muro revestido que aporta jerarquía al ambiente.

Además de cumplir una función práctica durante el invierno inglés, este elemento se convierte en el punto focal del área social y refuerza la sensación de confort que domina toda la vivienda.

El mobiliario, de líneas rectas y formas simples, acompaña la propuesta con una estética minimalista en la que cada pieza parece elegida para equilibrar funcionalidad y diseño.

Minimalismo cálido y una casa pensada para la vida familiar

Aunque la propiedad incorpora materiales de alta gama y detalles propios de una residencia de lujo, el conjunto evita los excesos decorativos.

El resultado es una vivienda donde predominan los espacios despejados, la iluminación natural y una selección de objetos que privilegia la comodidad cotidiana.

La casa de Lisandro Martínez y Muri López Benítez demuestra cómo el diseño contemporáneo puede combinar sofisticación y calidez, creando ambientes preparados para disfrutar de la vida familiar sin resignar elegancia.