Así es la “casa más solitaria del mundo”: está en una isla deshabitada y su verdadera historia sorprende

En medio del Atlántico Norte, sobre una pequeña isla cubierta de verde y rodeada de abruptos acantilados, una construcción blanca aparece completamente sola frente al océano. No hay calles, comercios ni otras viviendas alrededor. Tampoco vecinos. La imagen parece creada digitalmente, pero el lugar existe.

Se encuentra en Elliðaey, una isla deshabitada del archipiélago de Vestmannaeyjar, frente a la costa sur de Islandia, y desde hace años circula por Internet con un título irresistible: “la casa más solitaria del mundo”.

Su aislamiento alimentó todo tipo de historias. Se dijo que pertenecía a la cantante islandesa Björk, que había sido construida por un excéntrico multimillonario para sobrevivir a un eventual apocalipsis e incluso que alguien llevaba allí una vida completamente apartado de la civilización.

Ninguna de esas versiones explica su verdadero origen. En realidad, ni siquiera se trata de una casa particular, sino de un refugio levantado en 1953 para quienes visitaban la isla.

Una construcción mínima en medio de un paisaje extremo

Elliðaey tiene una superficie aproximada de 0,45 kilómetros cuadrados y forma parte de las islas Vestman. Su paisaje está dominado por pendientes pronunciadas, pastizales y acantilados que caen directamente sobre el mar.

En ese escenario se levanta la pequeña construcción blanca que convirtió a la isla en una imagen reconocible alrededor del mundo.

Su arquitectura es extremadamente sencilla: un volumen compacto, techo inclinado y pocas aberturas, una respuesta más relacionada con las necesidades de refugio y las condiciones climáticas que con cualquier búsqueda de sofisticación.

La explicación sobre su origen es mucho menos misteriosa que las leyendas. Según reconstruyó Architectural Digest, el edificio fue construido en 1953 por la Elliðaey Hunting Association como refugio para sus miembros durante las visitas a la isla, tradicionalmente relacionadas con la caza de frailecillos.

Por eso, definirla como “casa” puede resultar engañoso: nadie reside allí de manera permanente.

Sin vecinos, calles ni un puerto convencional

La arquitectura de Elliðaey está inevitablemente condicionada por su ubicación. Aquí no existe una calle que llegue hasta la puerta ni infraestructura urbana alrededor.

La isla no cuenta con un puerto convencional, por lo que acceder al refugio requiere primero llegar en embarcación y después superar el terreno escarpado.

Esa dificultad explica también la austeridad del edificio. El refugio fue concebido para estadías y no como una residencia permanente con las instalaciones habituales de una casa urbana.

Precisamente, la combinación entre una construcción mínima y un territorio prácticamente intacto es lo que genera el impacto visual de las fotografías: desde determinados ángulos, parece que la casa fuera el único signo de presencia humana en kilómetros.

La verdadera historia detrás del supuesto refugio de Björk

Uno de los rumores más persistentes asegura que Björk era propietaria de la casa o que el gobierno islandés le había regalado la isla.

La historia tiene un origen real, pero mezcla dos lugares diferentes.

En el año 2000 trascendió que existía la posibilidad de que la cantante utilizara otra isla islandesa llamada Elliðaey, situada en la bahía de Breiðafjörður. La coincidencia de nombres terminó alimentando la confusión con la isla de Vestmannaeyjar y su famoso refugio.

Con los años, las redes hicieron el resto y la pequeña casa blanca terminó convertida erróneamente en “la casa de Björk”.

También circuló otra versión todavía más cinematográfica: que el edificio pertenecía a un multimillonario que había elegido la isla como escondite ante un eventual fin del mundo. Tampoco existe evidencia que respalde esa historia.

Una isla que alguna vez estuvo habitada

Aunque hoy Elliðaey está deshabitada, no siempre fue así.

Durante siglos, pequeñas comunidades aprovecharon los recursos disponibles en este tipo de islas del archipiélago. La vida estaba vinculada principalmente con la pesca, la cría de animales y la captura de aves marinas.

Con el paso del tiempo, las dificultades de vivir en un territorio aislado y de acceso complejo provocaron que sus habitantes se trasladaran a lugares con mejores conexiones y servicios.

El refugio construido en el siglo XX quedó entonces como una de las escasas huellas arquitectónicas en un paisaje donde la naturaleza continúa siendo protagonista absoluta.

Arquitectura sin cimientos urbanos alrededor

Más allá de su fama en redes sociales, Elliðaey plantea una imagen poco habitual de la arquitectura contemporánea: un edificio completamente separado de aquello que normalmente acompaña a una construcción.

No hay veredas, medianeras, estacionamientos, tendidos eléctricos visibles ni edificios cercanos. Solamente una pieza arquitectónica sobre una enorme superficie verde rodeada por el océano.

También demuestra cómo cambia la percepción de una construcción según el paisaje que la rodea. El refugio en sí mismo es pequeño y austero; es su emplazamiento el que lo convierte en extraordinario.

Por qué se convirtió en “la casa más solitaria del mundo”

Las fotografías hicieron que Elliðaey se volviera un fenómeno recurrente en redes sociales. El encuadre más conocido muestra la construcción blanca diminuta sobre una inmensa alfombra verde, sin ninguna otra edificación a su alrededor.

El apodo de “la casa más solitaria del mundo” no es una denominación oficial y existen otras construcciones todavía más remotas. Sin embargo, pocas ofrecen una imagen tan contundente del aislamiento.

Y quizás allí esté buena parte de su atractivo. No es la mansión secreta de una estrella, tampoco el búnker de un multimillonario ni la vivienda de un ermitaño.

Es algo mucho más sencillo: un refugio de 1953 que, gracias a una ubicación extraordinaria, terminó convirtiéndose en una de las construcciones más fotografiadas y enigmáticas de Islandia