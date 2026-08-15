El oficialismo prepara una mega sesión en Diputados: busca votar Inocencia Fiscal II y la reforma del BCRA el 26 de agosto

El oficialismo apuesta a una mega sesión en la Cámara de Diputados. Entre sus temas principales figura la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de Inocencia Fiscal II, ambos con intenciones de ser debatidos el próximo 26 de agosto.

Los proyectos se dictaminaron el miércoles pasado, pero La Libertad Avanza prefirió dejar pasar la semana que viene debido a que es corta y hay varios legisladores de viaje. De todas formas, no serán las únicas iniciativas que ingresen al recinto.

Se aproxima una mega sesión en Diputados

El bloque libertario buscará aprobar además de la Reforma del Banco Central y la Inocencia Fiscal II, el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur (firmado en diciembre de 2023), y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), prometido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

También sumaron dos proyectos para mantener contentos a los aliados que pueden ser clave más adelante para aprobar la Ley de Propiedad Privada. Una de la iniciativas busca reducir el IVA sobre la fécula y harina de mandioca del 21% al 10,5% y la otra, declara capitales nacionales en distintos rubros a ciudades de Tucumán, Santa Cruz y Salta, entre otras provincias. En la misma iniciativa también hay gestos hacia aliados como el PRO, la UCR, el MID y Producción y Trabajo.

El oficialismo necesita sumar número para el recinto y garantizarse, sobre todo, el acompañamiento de los legisladores federales que responden a distintos gobernadores ya que sin ellos, quedó en evidencia que no tienen mucho margen.

Los proyectos clave del Gobierno

Tanto el Régimen de Inocencia Fiscal como la reforma del BCRA, forman parte de los proyectos claves del Gobierno.

El primero se aprobó hace siete meses, pero el oficialismo ya plantea algunos cambios entre los cuales se eliminarían los topes de $ 1.000 millones de ingresos anuales y $ 10.000 millones de patrimonio para poder ingresar al régimen simplificado de Ganancias.

En tanto, la reforma al BCRA plantea devolverle al Central el único objetivo de preservar el valor de la moneda, prohíbe el financiamiento directo o indirecto de la entidad bancaria al sector público y modifica la forma de remoción del presidente del Banco Central: establece que la destitución debe ser aprobada con dos tercios de los votos en ambas Cámaras.

Por otra parte, también está el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) que es un pendiente de larga data. El pacto con Washington fijaba el 30 de abril como plazo máximo para ponerlo en marcha, pero el oficialismo estaba esperando el aval de Cancillería para votarlo.

Después de que se confirmó el cuadro arancelario de Estados Unidos -en el que Argentina salió beneficiada– el Ejecutivo ahora sí estaría dispuesto a sancionarlo.

El tratado establece un sistema internacional simplificado para tramitar patentes. Aunque obtuvo media sanción en el Senado en 1998, la Cámara de Diputados nunca lo ratificó. Sin embargo, el Gobierno volvió a impulsarlo como parte del acuerdo bilateral con Estados Unidos.

Por otro lado, el pacto de libre comercio entre el Mercosur y Singapur -firmado en diciembre de 2023- logró dictamen favorable esta semana en el plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Mercosur.