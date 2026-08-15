Así son las propiedades vinculadas a los Moyano: mansiones, lagos, caballerizas y terrenos de dos hectáreas

El patrimonio inmobiliario vinculado a la familia de Hugo Moyano volvió a quedar en el centro de la escena a partir de una investigación que reveló detalles de una serie de propiedades ubicadas en algunos de los sectores residenciales más exclusivos de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires.

Grandes chacras de hasta dos hectáreas, lagos artificiales, caballerizas, parques, piscinas y varios departamentos en un mismo edificio aparecen en el mapa de inmuebles que distintas investigaciones periodísticas relacionaron a lo largo de los años con integrantes de la familia y sociedades de su entorno.

Desde el punto de vista arquitectónico e inmobiliario, las propiedades llaman la atención especialmente por sus dimensiones y por un modelo residencial donde las viviendas se integran a enormes extensiones verdes y espacios destinados al descanso y las actividades ecuestres.

Así son las propiedades vinculadas a los Moyano en Campos de Roca

Una investigación publicada por TN el 10 de agosto reveló que al menos tres grandes propiedades y un lote ubicados en Campos de Roca, en el partido bonaerense de Coronel Brandsen, están vinculados a integrantes de la familia.

Las dimensiones son uno de los principales datos: las propiedades se desarrollan sobre superficies de entre 1,5 y 2 hectáreas, según la documentación relevada por el medio.

Una de ellas figura a nombre de Dixey S.A., mientras que otras dos chacras y un lote están registrados a nombre de Valeria Salerno, hija de Liliana Zulet, esposa de Hugo Moyano.

La escala de los terrenos permite desarrollar un concepto residencial muy diferente al de los countries convencionales. Las casas quedan rodeadas por grandes superficies parquizadas, donde el paisaje tiene un papel central.

Lagos y caballerizas dentro de las chacras

Entre los detalles que sobresalen aparecen los espejos de agua y los espacios destinados a caballos, que refuerzan el perfil de chacra de las propiedades.

Según TN, en una de ellas se encuentran cuatro caballos de raza frisona, ejemplares cuyo valor de mercado fue estimado por el medio en alrededor de US$50.000 cada uno.

La incorporación de caballerizas cambia también la lógica del terreno: además de la vivienda principal y el parque, parte de la superficie queda destinada a infraestructura ecuestre.

Otro dato que permite dimensionar el costo de mantener este tipo de propiedades son las expensas. De acuerdo con la misma investigación, las cuatro unidades vinculadas al entorno familiar en Campos de Roca sumarían cerca de $9 millones mensuales en ese concepto.

Una casa de 10.000 metros cuadrados en Parque Leloir

El mapa de propiedades también tiene antecedentes en Parque Leloir, una de las zonas residenciales más verdes y tradicionales del oeste del Gran Buenos Aires.

En 2018, Infobae mostró imágenes aéreas y describió una propiedad utilizada entonces por Hugo Moyano en la calle Udaondo. Según el medio, el terreno alcanzaba los 10.000 metros cuadrados.

La vivienda estaba desarrollada en dos plantas y presentaba revestimientos de piedra, un recurso que aportaba una estética más cercana a una gran casa de campo.

Pero buena parte del atractivo estaba en el exterior: la propiedad contaba con un enorme parque, piscina y espacio para caballeriza.

En el interior y los sectores sociales se sumaban otros ambientes destinados al ocio, entre ellos gimnasio y quincho.

Parque Leloir, el entorno elegido para grandes casaquintas

La ubicación no resulta menor desde el punto de vista inmobiliario. Parque Leloir se consolidó históricamente como una zona de grandes casaquintas rodeadas de bosque, aunque en las últimas décadas comenzó a transformarse con nuevos desarrollos residenciales y comerciales.

La Nación describió recientemente cómo algunas de las antiguas propiedades del lugar llegaron a ocupar entre 6.000 y 10.000 metros cuadrados, antes de que muchas fueran subdivididas en parcelas más pequeñas.

La vegetación y las dimensiones de los terrenos continúan siendo dos de los principales diferenciales de esta zona de Ituzaingó.

Las seis casaquintas relacionadas con sociedades del entorno familiar

También en 2018, La Nación publicó información proveniente de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) que había sido incorporado a la Justicia.

Según aquella investigación, sociedades proveedoras del Sindicato de Camioneros manejadas por Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet, hijos de Liliana Zulet, habían adquirido seis casaquintas en Parque Leloir, además de otras propiedades.

Los inmuebles compartían características similares: eran quintas de alrededor de 2.000 metros cuadrados y contaban con pileta.

El dato permite sumar otro tipo de vivienda al mapa: además de las grandes extensiones de Campos de Roca y la propiedad de 10.000 metros cuadrados descripta en Parque Leloir, aparecen estas casas de menor escala pero igualmente emplazadas sobre terrenos considerablemente mayores a los de una vivienda urbana.

Los departamentos vinculados a la familia en CABA

El patrimonio inmobiliario señalado por las investigaciones no se limita a las casas con grandes parques.

TN informó también que Hugo Moyano reside actualmente en un departamento ubicado en la zona de avenida Montes de Oca y Uspallata, en la Ciudad de Buenos Aires.

Según el medio, en ese mismo edificio la familia tendría al menos cuatro pisos y allí también figuran domicilios fiscales vinculados con algunas de las empresas relacionadas con su entorno.

De esta manera, el mapa inmobiliario combina dos modelos completamente diferentes: grandes propiedades suburbanas rodeadas de naturaleza y departamentos dentro de la trama urbana porteña.

Las empresas que aparecen vinculadas al patrimonio

En las investigaciones aparecen reiteradamente tres sociedades: Dixey S.A., Iarai S.A. y Aconra S.A.

TN informó que sus directorios estuvieron integrados alternativamente por Liliana Zulet, Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet. Dixey desarrolla diversas actividades, Aconra está vinculada a la construcción y mantenimiento de edificios e Iarai presta servicios de asistencia sanitaria.

El vínculo entre estas empresas y el Sindicato de Camioneros y su obra social ha sido objeto de diferentes denuncias e investigaciones a lo largo de los años.

En abril de 2026, La Nación reveló que desde cuentas del Sindicato de Camioneros y de su obra social se transfirieron alrededor de $900 millones en 12 días a tres fideicomisos vinculados con Liliana Zulet. Los movimientos se realizaron en septiembre de 2025.

Este contexto permite entender por qué el patrimonio y las sociedades vinculadas al entorno familiar volvieron a quedar bajo la lupa.

Sin embargo, la existencia o titularidad de una propiedad no constituye por sí misma prueba de un delito, por lo que resulta necesario diferenciar los datos patrimoniales documentados de las denuncias o investigaciones judiciales existentes.

Mansiones, parques y grandes extensiones: el mapa inmobiliario vinculado a los Moyano

Mirado exclusivamente desde la arquitectura y el mercado inmobiliario, el conjunto se destaca fundamentalmente por la escala de sus terrenos y la variedad de sus propiedades.

Hay una vivienda emplazada sobre 10.000 metros cuadrados en Parque Leloir, seis casaquintas de aproximadamente 2.000 metros cuadrados vinculadas a sociedades del entorno familiar, chacras de hasta dos hectáreas en Campos de Roca y varios departamentos señalados dentro de un mismo edificio porteño.

A eso se suman piscinas, quinchos, gimnasio, revestimientos de piedra, enormes parques, lagos y caballerizas, elementos que terminan de dibujar el perfil de las propiedades que diferentes investigaciones periodísticas relacionaron con la familia y su entorno empresarial.