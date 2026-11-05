El crudo relato de las mujeres trans agredidas en Palermo: «si me quedaba en el piso, me mataban”

En el video se ve a un grupo de personas agrediendo en manada a mujeres trans que ejercían el trabajo sexual

El violento episodio registrado durante la madrugada del domingo 1 de noviembre en el sector de los Bosques de Palermo generó una profunda conmoción en la comunidad y abrió un fuerte debate sobre la seguridad nocturna y de las personas trans en sectores públicos. En diálogo con el influencer Martín Cirio, dos de las víctimas contaron el horror que vivieron y cuestionaron los datos iniciales difundidos sobre el caso.

El conflicto se desencadenó cuando parte de los concurrentes a una bicicleteada nocturna se desvió del trayecto original previsto entre Aeroparque y Núñez. Ese grupo se dirigió hacia los bosques de Palermo, donde comenzaron los hostigamientos contra las trabajadoras sexuales que se encontraban en el lugar.

La magnitud del ataque y los testimonios directos

Según el relato brindado por Valen, una de las mujeres más afectadas, el grupo de agresores superó ampliamente las cifras oficiales estimadas en los primeros momentos. La damnificada aseguró que los atacantes eran aproximadamente 200 personas que circulaban organizadas en bicicletas por la zona: «La mayoría eran menores. En el video se veía muy poca gente, pero eran mucho más» afirmó

Por su parte, Lana respaldó los dichos de su compañera y advirtió que la presencia masiva de bicicletas dificultó la visualización total de la escena. Ambas coincidieron en que la mayoría de los participantes eran jóvenes y adolescentes que actuaron con un alto grado de coordinación previa.

«A cinco realmente nos rompieron la cabeza. Tengo una amiga que tiene cinco tajos, cinco puntos en la cabeza. Hay un video, yo lo tengo, en el que me pegan con un palo. LLegué a agarrarlo para defenderme, porque si me quedaba en el piso me mataban y no estaría hablando acá». Sentenció Lana.

Martín Cirio entrevistando a Valen y Lana, dos de las mujeres trans que fueron atacadas en los bosques de Palermo (Foto: captura de video)

Valen remarcó que el accionar de los agresores fue premeditado debido a que la zona carecía de elementos contundentes para utilizar como proyectiles de manera espontánea. Las víctimas sufrieron heridas cortantes en la cabeza y golpes con palos, conos de tránsito y ramas arrancadas de raíz.

Lana también aprovechó la entrevista para denunciar un contexto generalizado de desprotección y episodios de violencia previos por parte de las fuerzas de seguridad. La mujer sostuvo que las trabajadoras sexuales enfrentan situaciones de vulnerabilidad extrema al ejercer su actividad en la vía pública.

Desde la organización de la bicicleteada se desligaron formalmente del desvío y emitieron un comunicado con disculpas públicas dirigidas a la comunidad. Los organizadores aclararon que no tenían conocimiento sobre la modificación del recorrido que derivó en los incidentes en los bosques.

Las repercusiones judiciales y críticas a las fuerzas de seguridad

Los investigadores judiciales analizan por estos días los registros fílmicos provistos por el Centro de Monitoreo Urbano para identificar a los responsables. En paralelo, la Defensoría del Pueblo trabaja en la asistencia integral y contención de las mujeres que sufrieron las agresiones físicas.

La causa penal quedó bajo la órbita de la fiscal Andrea Scanga, titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 13 de la Ciudad. El expediente se sustancia bajo la carátula de lesiones agravadas por haber sido cometidas por odio a la identidad de género.

Los videos difundidos en las redes sociales por los propios agresores muestran expresiones transfóbicas y burlas hacia las víctimas durante el desarrollo de los disturbios. La fiscalía interviniente solicitó la colaboración de testigos presenciales para fortalecer el avance de la investigación en curso.

El caso mantiene en alerta a las organizaciones sociales y judiciales que exigen medidas concretas para frenar los ataques motivados por prejuicios identitarios. Las autoridades confían en que la recopilación de testimonios y pruebas permita esclarecer la totalidad de los hechos ocurridos.