«Un hippie maravilloso»: Julián Weich mostró la casa de barro de su hijo Momo en Córdoba

Julián y su hijo Momo Weich en Córdoba. Fotos: @jeronimoweich.

Jerónimo «Momo» Weich eligió dejar atrás la vida urbana para instalarse en las sierras de Córdoba, en la localidad de Los Hornillos (Valle de Traslasierra). Allí levantó su hogar con sus propias manos. Su padre, el famoso conductor Julián Weich, suele referirse a él con una mezcla de humor y orgullo. Y así como lo describe como un «hippie maravilloso», también muestra con admiración el lugar en el mundo que supo construir su hijo con Ailuz, su pareja

La casa que construyeron Momo y Ailuz en Traslasierra.

La vivienda bioclimática en Traslasierra

La casa tiene 56 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. Para levantar los muros se utilizó la técnica de quincha, rellenando estructuras con paja aliviada de 30 centímetros de espesor combinada con barro y piedra.

Momo y Ailuz en Traslasierra.

Momo Weich en plena construcción de su casa.

El paso a paso de la construcción.,

El diseño contempla criterios de eficiencia energética:

Orientación norte para maximizar la ganancia solar directa durante el invierno

para maximizar la ganancia solar directa durante el invierno Aberturas de aluminio con doble vidriado hermético

con doble vidriado hermético Una cámara subterránea de botellas de vidrio recicladas que aísla la humedad del suelo

de botellas de vidrio recicladas que aísla la humedad del suelo Los pisos alternan madera y ladrillos calcáreos

alternan madera y ladrillos calcáreos En el techo se dispusieron claraboyas artesanales con fragmentos de vidrio paracenitalizar la luz natural.

con fragmentos de vidrio paracenitalizar la luz natural. En el exterior cuenta con una biopiscina autorregulada por vegetación acuática y un sistema de calefacción por combustión eficiente, completando un modelo de hábitat orientado a la regeneración ambiental más que a la sustentabilidad pasiva.



Momo: «Ya no alcanza con ser sustentable, hay que colaborar con la naturaleza»



«El paradigma que habito no es la sustentabilidad, sino la regeneración, que es un paso más porque ya no alcanza con solamente ser sustentable. Necesitamos colaborar con la naturaleza para agilizar los procesos y eso es a lo que me dedico hoy en día», explicó Momo Weich.



Sobre su casa, explicó: «La técnica constructiva es quincha. Las paredes están rellenas de paja aliviada principalmente, ensanchadas de 30 centímetros, con aislación en las paredes y en el techo».

Valoró también el aporte de los vecinos: «Uno convoca, hace una comida y toda la comunidad que quiere se acerca a colaborar. Es un concepto superantiguo y hermoso. Y eso es lo lindo también de la bioconstrucción, tiene esa onda comunitaria y pueden venir niños a embarrarse las manos y es espectacular»

«¿De qué vivís? Porque yo no te paso un mango»

El intercambio entre padre e hijo continuó con un divertido reportaje que Julián le hizo a Momo durante una visita del joven a Qué Mañana, donde compartieron pantalla. Con el humor que caracteriza al conductor, Julián quiso saber frente a las cámaras cómo hacía su hijo para mantenerse.

Momo y Ailuz en su lugar en el mundo.

Antes y después.





-¿De qué vivís? Porque yo no te paso un mango -le preguntó. La respuesta permitió conocer una faceta poco difundida de su hijo.



Jerónimo contó que realiza diferentes tareas y que no depende de una única fuente de ingresos. Entre sus actividades aparecen la construcción, la jardinería y la poda, aunque intenta que todos esos trabajos estén relacionados con una misma filosofía.



Momo también integra una brigada forestal y participó de tareas relacionadas con los incendios que afectaron a la zona de El Bolsón. Además, trabaja en prevención y en intervenciones sobre especies exóticas que pueden alterar los ecosistemas.

Contacto: https://www.instagram.com/jeronimoweich/