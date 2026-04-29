Cuti Romero está en carpeta de un gigante de Europa

El defensor de la albiceleste tiene grandes chances de cambiar de equipo luego del Mundial.

En las últimas horas, se conoció el interés del Barcelona en un futbolista argentino. Además de tener en carpeta a Julián Álvarez y Lautaro Martínez, el equipo blaugrana apunta a reforzarse para la próxima temporada con Cristian Romero.

Según el medio catalán Sport, el defensor de la Selección Argentina es una posible opción para reforzar la última línea del Barca. En el mercado de pases venidero, la dirigencia tratará de cerrar al italiano Alessandro Bastoni, futbolista del Inter. Pero en caso de no poder cerrar este fichaje, el plan B será el Cuti Romero. Además, confirmaron que ya existieron los primeros contactos con el entorno del jugador.

El ex Belgrano tiene contrato hasta 2029 y una clausula de salida de 70 millones de euros, aunque hay un asterisco que señala que el valor baja a 60 millones si los interesados son Barcelona, Atlético Madrid y Real Madrid, según el diario Marca.

El zaguero ya sonó y estuvo muy cerca de vestir la camiseta blaugrana en 2021, cuando jugaba en Atalanta y Messi pidió su incorporación. Luego, por distintas cuestiones, no se terminó dando su llegada.

Con este panorama, el central argentino tiene grandes chances de no volver a vestir la camiseta del Tottemham, ya que se encuentra lesionado y llegará con lo justo a la Copa del Mundo. Además, el equipo londinense se encuentra en zona de descenso en la Premier League.

Romero se lesionó el 12 de abril y no volverá a jugar con Tottenham esta temporada.

Si termina bajando a la segunda categoría del futbol inglés, tendrá que desprenderse de los futbolistas más caros y las posibilidades de salida aumentarán para Romero. El argentino llegó en 2022 a los Spurs y rápidamente se convirtió en un estandarte para el club, siendo el actual capitán de la institución. Acumula 156 partidos y un título (Europa League 2024/2025).