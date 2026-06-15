Cómo transformaron la terraza en el espacio más importante de la casa

Colegiales es uno de los barrios de Buenos Aires que más creció en los últimos años. Y algunos de los proyectos más interesantes se desarrollan en esa zona que limita con Palermo hacia el sur y Belgrano hacia el norte. Hoy vamos a conocer uno de ellos.

El escenario es una fábrica de tres plantas reconvertida en viviendas y oficinas durante la década de los 90. Allí, los estudios de arquitectura de Alejandra Esteve (Morsa Taller) y Pablo Giterman recibieron el encargo de transformar una unidad que solía funcionar como oficina en una casa.



La unidad consistía en dos plantas sin divisiones, y una terraza en desuso debido a la forma de su estructura, una losa curva de hormigón que no permitía el aprovechamiento de la planta superior.

Se llegaba a través de una puerta escotilla que separaba la unidad de esta terraza exterior.



La estrategia consistió en eliminar este límite para incorporar la terraza, no sólo como un ambiente más, sino como el espacio más importante de la casa.

«Fue así que apoyamos una caja de vidrio con estructura metálica sobre una de las medianeras, desdibujando los límites entre adentro y afuera, otorgándole a este nuevo espacio híbrido la posibilidad de funcionar como un patio con parrilla y canteros con plantas en altura, como también de albergar un área de servicio y escritorio”, explican. Su cubierta de vidrio permite que la luz riegue a las plantas inferiores, y que desde abajo se pueda ver el cielo; este fue el principal requisito de la clienta al comenzar el proyecto, funcionando así como un pequeño faro – claraboya.

Desde este elemento sutil cuelga la escalera, y baja flotando configurando en sí misma una biblioteca – baranda.

Ficha técnica