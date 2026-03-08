Un cliente les pidió una oficina móvil y le fabricaron esta maravilla con ruedas

La oficina móvil fue instalada en el patio. Cuando entran el auto, la corren. Fotos: @ces_gil

Esta pieza de diseño de siete metros cuadrados fue presentada seis meses atrás y desde entonces viaja por la web y las redes, comentada y reenviada por profesionales de la construcción pero también por usuarios que se sorprenden por la creatividad de la propuesta. Se trata de una oficina móvil estacionada en un patio de Buenos Aires, pero que podría estar en cualquier lugar. Diseñada para poder montarla rápidamente, está compuesta por cuatro paneles laterales con sus aberturas, un techo de bordes curvos que deja deslizar el agua de lluvia inspirado en los colectivos de Buenos Aires y una base con ruedas, como describe Alejandra Esteve, la arquitecta graduada en la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) que luego decidió aprender el oficio de herrería. En este proyecto, trabajó codo a codo con el constructor Santiago Legnini.

Ensamblada en un día

Alejandra explica que esos seis elementos fueron fabricados en el taller, para luego desarmarlos, trasladarlos y volver a ensamblar en el sitio en un día. Los revestimientos se terminaron de colocar en su locación final.

La arquitecta Alejandra Esteve en la oficina móvil.

“El hecho de que fuera desmontable le sumó la complejidad de armar módulos con sus respectivas aislaciones y sistemas de vinculación mecánicos para que al momento de armar todo se pudiera resolver con una atornilladora y remachadora”, agrega la arquitecta.

Cómo nació la idea

El cliente trabaja en su casa y acudió a la arquitecta con este pedido: quería una oficina en el patio para poder aislarse de la dinámica familiar cuando fuera necesario.



Para que esto fuera posible, la oficina debía tener la capacidad de ser movida para poder estacionar el auto. Este requisito se transformó en el interesante y desafiante reto de diseñar y construir una oficina móvil, que combinara el método de construcción de un vehículo y una pequeña pieza arquitectónica.

El concepto del interior: que el cliente se sintiera como en un refugio



“La otra complejidad tenía que ver con el hecho de que debíamos construirla en el taller y luego poder desarmarla y trasladarla al sitio, de modo que pudiera montarse y funcionar en pocos días. Estos dos aspectos fueron los que más me interesaron: el sistema modular de paneles que podíamos transportar y la lógica de construcción de un trailer”, dice la arquitecta.

Paneles galvanizados



Cada elemento de carpintería, almacenamiento, mecanismo y equipamiento está hecho a medida, priorizando el ancho de los paneles (cada centímetro contaba), el sistema de aislamiento y la posibilidad de ensamblar cada elemento de manera fluida para que funcionaran como un todo.

Estética de cabaña en el interior.

Estética de transporte en el exterior.



En el exterior eligieron materiales metálicos galvanizados, para que fueran más resistentes al agua. Pero en el interior querían que el usuario experimentara la calidez de un refugio.

“Por eso optamos por madera terciada para todos los elementos del interior de este objeto habitable, enfatizando el contraste entre el exterior tipo transporte y el interior tipo cabaña», dice Alejandra.

Mini bío

Alejandra Esteve se graduó como arquitecta en la UBA. Después de ejercer la profesión en distintos estudios en proyectos de edificios, de infraestructuras urbanas y de restauraciones aprendió el oficio de herrería. Fundó Taller Morsa, en donde comenzó un período de investigación técnica que le permite abordar proyectos desde esa doble perspectiva. Contacto: @morsa_taller En Este proyecto trabajo con Santiago Legnini de @son.cintas