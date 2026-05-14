“No tengo jefe”: Sergio Uñac tomó distancia de Cristina y pidió rediscutir el futuro del peronismo

El senador nacional y exgobernador de San Juan, Sergio Uñac, afirmó que el peronismo necesita “rediscutir ideas” y “buscar nuevos liderazgos”. Ratificó su decisión de ser «precandidato presidencial» y participar en una “interna abierta” con otros dirigentes con las mismas aspiraciones.

Sergio Uñac pidió internas en el peronismo

“El peronismo tiene que rediscutir, no solo nombres, sino ideas, tiene que buscar nuevos liderazgos y qué mejor manera que a través de una interna abierta”, afirmó el legislador, al tiempo que destacó que “encantaría” ser el candidato del peronismo.

Al mismo tiempo, negó que su postulación esté bendecida por la expresidenta Cristina Kirchner, a la que asegura que no ve “desde septiembre” pasado, y enfatizó: “Yo no tengo jefe”.

“Fui gobernador, tengo la mejor relación con la totalidad de los dirigentes del peronismo, incluso con Cristina (Kirchner), pero el único jefe que reconozco soy yo mismo. Me tocó ser gobernador de mi provincia en la época de (Mauricio) Macri como presidente, y nunca fui sumiso”, añadió en declaraciones al streaming de Infobae.

Uñac se mostró favorable a una interna con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y dijo que en el seno del peronismo “si el consenso se da de manera natural, es bienvenido, pero no se estaría dando”, y sostuvo que “la única forma de validar a los candidatos es de manera democrática con el voto popular en una interna abierta”.

Por otra parte, expresó su “desacuerdo” con lo manifestado por la exsenadora bonaerense Teresa García, quien sostuvo en una entrevista televisiva que el peronismo necesita “un nuevo (Héctor) Cámpora”, que sea candidato y, en caso de ganar, renuncie para que pueda ser presidenta Cristina Kirchner.

“No estoy de acuerdo con eso, estoy muy distante de eso. Converso con Teresa y obviamente la respeto, pero cuando fui gobernador de San Juan siempre ejercí el poder”, aseguró el senador nacional que hace pocos días ya había afirmado que en caso de ser presidente “no indultaría” a Cristina Kirchner.

“Nunca elegí ir por el camino más corto, he peleado internas en mi partido y sé que el poder se ejerce, en función de lo que la propia sociedad te empodera”, manifestó.

NA