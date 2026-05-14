Avanza la investigación contra Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito: pidieron nuevas medidas de prueba

La causa que investiga el crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo en los tribunales federales. El fiscal Gerardo Pollicita solicitó una batería de medidas de prueba para rastrear la totalidad de los movimientos financieros del funcionario libertario y su esposa, Bettina Angeletti. Avanza la indagación por los gastos en turismo de lujo, presuntas cuentas no declaradas y operaciones con billeteras virtuales.

Estas medidas se producen luego de que la investigación confirmara nuevas cifras respecto al nivel de vida del matrimonio en el segmento inmobiliario. Según informó Infobae a partir de lo que consta en el expediente, la Justicia ya detectó pagos efectuados por 380.000 dólares y la toma de deudas por 335.000 dólares desde que el funcionario asumió en la Casa Rosada.

A través de un decreto firmado este jueves, el fiscal Pollicita elevó los requerimientos al juez federal Ariel Lijo, quien deberá analizar y ordenar la ejecución de las medidas para continuar armando el rompecabezas económico del funcionario.

Viajes de lujo a Nueva York y Bariloche y billeteras virtuales bajo la lupa

Uno de los principales ejes del nuevo requerimiento fiscal apunta a esclarecer cómo se financiaron los costosos viajes familiares realizados durante el último año.

Pollicita solicitó información a una agencia de turismo para conocer la modalidad exacta de pago del pasaje aéreo con el que Bettina Angeletti regresó a Buenos Aires desde Nueva York, tras acompañar la gira oficial por la Argentina Week.

La Justicia ya corroboró que la mujer abonó su propio boleto en primera clase de la aerolínea Delta, desembolsando US$ 5.154. Por el viaje de ida, Angeletti viajó junto a la comitiva gubernamental en el avión presidencial, cuya causa fue archivada por el juez Daniel Rafecas.

Además, el fiscal intimó al emblemático Hotel Llao Llao de Bariloche para que explique quién realizó la reserva y cómo se canceló la estadía de cinco noches de la familia Adorni a mediados de junio de 2024.

Según confirmó Clarín, esa escapada costó alrededor de 9 millones de pesos, pero curiosamente se habría abonado recién tres meses más tarde. El objetivo de la fiscalía es determinar si el pago se realizó por ventanilla, lo que permitiría identificar al depositante.

El rastrillaje financiero de Pollicita no se detiene en los gastos de turismo. El funcionario judicial solicitó el envío de oficios a diversas entidades bancarias para corroborar si el matrimonio posee cuentas o tarjetas de crédito que aún no fueron detectadas.

La misma medida se aplicó para una serie de empresas proveedoras de activos digitales (criptomonedas) y firmas aseguradoras para conocer las pólizas contratadas.

El objetivo final de la fiscalía y de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) -el organismo contable encargado de realizar la pericia definitiva- es cruzar la totalidad de los ingresos y egresos del matrimonio.

El interrogante principal de la Justicia es cómo Adorni logró sostener este nivel de vida, considerando que desde diciembre de 2023 hasta enero de este año tuvo su sueldo congelado en torno a los $3,5 millones de pesos, cuando a partir del Decreto 931/2025 Javier Milei le elevó su salario a $6.970.000 mensuales en bruto, aproximadamente.

Confirman la investigación contra la consultora de la esposa de Adorni

Por su parte, el juez Ariel Lijo también tiene bjao la lupa la situación económica de su esposa, Bettina Angeletti. Tras haber figurado como monotributista de categoría baja hasta el año pasado, actualmente dirige Más Be, una consultora de coaching.

La sospecha de la Justicia radica en la cartera de clientes de esta consultora, ya que presta servicios a firmas como National Shipping, Grupo Foggia y Grupo Datco, todas empresas con vínculos contractuales y licitaciones activas con el Estado nacional.

El magistrado busca determinar si estas contrataciones fungieron como una «vía de retorno económico» para beneficiar a la familia del jefe de Gabinete.