La MLS corrigió una jugada y Messi se quedó sin el triplete ante Cincinnati: el motivo

El festejo de Messi con sus compañeros en el triunfo de Inter Miami.

Lionel Messi volvió a ser determinante para Inter Miami en una nueva jornada de la MLS. El conjunto estadounidense derrotó 5-3 a FC Cincinnati como visitante y el capitán argentino fue la gran figura del encuentro con una actuación brillante. Sin embargo, lo que parecía un nuevo hat trick del rosarino terminó envuelto en una inesperada polémica estadística.

Durante el partido, el exfutbolista de Barcelona y Paris Saint-Germain (PSG) celebró tres conquistas y se llevó todos los aplausos del público presente. Pero horas más tarde, la propia MLS revisó una de las acciones y decidió modificar oficialmente el registro del encuentro, quitándole uno de los goles al campeón del mundo.

El gol de Lionel Messi que no fue

La jugada que generó la controversia ocurrió a los 43 minutos. Mateo Silvetti habilitó a Messi dentro del área y el argentino definió de derecha buscando el segundo palo. El remate impactó primero en el poste y luego rebotó en el arquero Roman Celentano antes de cruzar completamente la línea de gol.

Leo Messi. Hat-trick. Claro que sí. 🎩🔥 pic.twitter.com/BHZMb9Ri15 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 14, 2026

En un primer momento, el tanto fue adjudicado a Messi y así fue anunciado incluso dentro del estadio. Sin embargo, tras revisar la acción, la organización de la MLS determinó posteriormente que debía contabilizarse como gol en contra del arquero rival. El argumento oficial fue que el disparo del argentino no tenía dirección de arco antes del desvío final.

La decisión generó sorpresa ya que durante el partido nadie dudó de que se trataba de una nueva conquista personal del rosarino. Aun así, el cambio quedó registrado oficialmente y el capitán argentino terminó cerrando la noche con dos goles y una asistencia en lugar del triplete que había festejado inicialmente.

Más allá de la modificación estadística, Messi volvió a tener una actuación sobresaliente y fue clave para que Las Garzas sumaran una victoria importante en la temporada.

El primer tanto del argentino llegó a los 24 minutos de la etapa inicial, después de aprovechar un rebote dentro del área tras un intento fallido de despeje del defensor Matt Miazga.

El segundo gol oficial apareció ya en el complemento y nació gracias a otra conexión argentina. Rodrigo De Paul desbordó por el sector derecho y lanzó un centro preciso para Messi, que apareció libre dentro del área y definió con tranquilidad para convertir el 2-2 parcial en un momento complicado del encuentro.

Además de los goles, el rosarino también aportó una asistencia y volvió a demostrar su enorme influencia ofensiva en el equipo estadounidense. Con las dos conquistas finalmente validadas, alcanzó los 11 goles en la temporada y llegó además a cuatro pases decisivos.