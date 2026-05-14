Cómo germinar una semilla de palta en agua: el truco para que brote más rápido

Cuando la raíz principal ya esté desarrollada y el tallo tenga varias hojas, la planta puede trasladarse a tierra. Lo ideal es usar una maceta con buen drenaje y un sustrato liviano.

Cada vez más personas eligen germinar semillas en casa como una forma simple de conectarse con la naturaleza, decorar ambientes y hasta iniciar una pequeña huerta. Entre todas las opciones, la palta se convirtió en una de las favoritas por lo fácil que resulta hacerla brotar y por lo vistosa que queda en frascos con agua.

Aunque el proceso puede demorar algunas semanas, existe un truco casero que ayuda a acelerar el brote y mejora las chances de éxito. Con pocos materiales y algo de paciencia, es posible transformar el carozo de una palta en una planta que después podrá pasar a una maceta.

El paso a paso para germinar una semilla de palta

Foto gentileza.-

Lo primero es retirar el carozo con cuidado y lavarlo bien para eliminar restos de pulpa. Después hay que identificar cuál es la parte inferior —la más ancha— porque será la que debe quedar en contacto con el agua.

El método más conocido consiste en clavar tres o cuatro palillos alrededor de la semilla para sostenerla sobre un vaso o frasco. La base tiene que quedar apenas sumergida.

El recipiente debe colocarse en un lugar luminoso, templado y protegido del frío extremo. Además, es importante cambiar el agua cada pocos días para evitar hongos o mal olor.

El truco para que brote más rápido

Uno de los secretos que más recomiendan quienes logran mejores resultados es retirar con cuidado la fina piel marrón que recubre la semilla. Esto ayuda a que la humedad penetre mejor y acelera la apertura del carozo.

Otro punto clave es mantener la temperatura estable. En invierno, muchas semillas tardan más en reaccionar por el frío, por lo que conviene dejar el frasco cerca de una ventana luminosa o en un ambiente cálido de la casa.

Con buenas condiciones, las primeras raíces pueden aparecer entre las dos y seis semanas. Después comenzará a abrirse la parte superior y surgirá el tallo.

Cuándo pasar la palta a una maceta

Cuando la raíz principal ya esté desarrollada y el tallo tenga varias hojas, la planta puede trasladarse a tierra. Lo ideal es usar una maceta con buen drenaje y un sustrato liviano.

Durante los primeros meses necesita mucha luz natural, pero conviene evitar el sol fuerte directo en las horas de más calor. También es importante no excederse con el riego para que las raíces no se pudran.

Por qué estas notas se volvieron virales

Los contenidos sobre germinación tienen cada vez más éxito en redes y plataformas como Google Discover porque combinan varios elementos atractivos: son fáciles de hacer, requieren pocos materiales y generan un resultado visual que cambia semana a semana.

Además, muchas personas buscan alternativas simples para sumar plantas al hogar sin gastar dinero, reutilizando semillas que normalmente terminarían en la basura.