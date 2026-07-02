El impactante antes y después del departamento que remodeló Ángel de Brito: diseño moderno, tecnología y espacios renovados

El periodista Ángel de Brito mostró por primera vez el paso a paso de la transformación integral de un antiguo departamento y sorprendió con un cambio radical. Demoliciones, nuevos ambientes, tecnología y diseño son parte del proyecto con el que decidió incursionar en el mundo de la arquitectura y las reformas.

De un departamento antiguo a un espacio moderno y funcional

Después de años vinculado exclusivamente al periodismo de espectáculos, Ángel de Brito decidió mostrar una de sus grandes pasiones: la arquitectura, el diseño de interiores y las remodelaciones.

Con el lanzamiento de OKI.CASAS, un proyecto audiovisual que presenta a través de YouTube y sus redes sociales, el conductor documenta la renovación completa de un departamento, desde el primer día de obra hasta el resultado final. El propio De Brito explicó que se trata de un sueño postergado durante mucho tiempo y que finalmente decidió concretar.

El antes: una propiedad con distribución antigua y mucho por renovar

En el primer episodio de OKI.CASAS, el periodista recorre el departamento tal como lo recibió, con ambientes desactualizados, terminaciones antiguas y una distribución que ya no respondía a las necesidades actuales.

A partir de allí comienza una obra integral que incluye demoliciones, replanteo de espacios, elección de materiales, contratación de proveedores y definición de cada detalle de la decoración, mostrando también los desafíos que implica administrar una reforma de principio a fin.

El después: más luz, tecnología y una estética minimalista

El resultado final refleja una transformación completa. La vivienda pasó a tener ambientes mucho más luminosos, una circulación más fluida y una estética contemporánea, con predominio de líneas simples y materiales nobles.

Entre las principales intervenciones se destacan:

Eliminación de antiguos zócalos para generar una mayor sensación de amplitud.

para generar una mayor sensación de amplitud. Incorporación de un baño en suite , optimizando la funcionalidad del dormitorio principal.

, optimizando la funcionalidad del dormitorio principal. Renovación de la cocina , con una nueva mesada de madera que contrasta con los muebles negros.

, con una nueva mesada de madera que contrasta con los muebles negros. Cambio de cortinas por sistemas blackout más modernos.

por sistemas blackout más modernos. Instalación de cerraduras inteligentes , con acceso mediante huella digital, reconocimiento facial, código, tarjeta magnética y llave tradicional.

, con acceso mediante huella digital, reconocimiento facial, código, tarjeta magnética y llave tradicional. Incorporación de cámaras de seguridad y otros dispositivos tecnológicos integrados al hogar.

Un proyecto que va más allá de la decoración

De Brito explicó que OKI.CASAS no busca únicamente mostrar un resultado estético, sino también compartir el proceso completo para quienes estén pensando en remodelar su vivienda.

La serie documenta los aciertos, los errores, las decisiones técnicas y los imprevistos propios de una obra, además de ofrecer ideas sobre distribución, iluminación, materiales y equipamiento.

«Hoy por primera vez les voy a mostrar un mundo que me apasiona y es transformar espacios», señaló el conductor durante la presentación del proyecto, en el que también invita a quienes planean iniciar una remodelación a tomar inspiración para sus propias casas.

Una nueva faceta de Ángel de Brito

El conductor de LAM ya había anticipado en varias oportunidades que estaba trabajando en un proyecto completamente distinto a la televisión. Finalmente, el lanzamiento de OKI.CASAS confirmó esa inquietud personal y mostró una faceta poco conocida de su carrera.

Según contó en sus redes sociales, se trata de una iniciativa que nació de una pasión de muchos años y que busca combinar arquitectura, diseño, tecnología y experiencias reales de obra, con el objetivo de acercar ideas prácticas a quienes sueñan con transformar sus propios espacios.