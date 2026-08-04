Javier Milei sostuvo que «la motosierra se cumplió» y que «la caída salarial del sector público es una consecuencia buscada»

El presidente Javier Milei volvió a referirse al ajuste llevado adelante desde la gestión libertaria y destacó que «la motosierra se cumplió». Aseguró que «la caída salarial del sector público es una consecuencia buscada de nuestro modelo».

También continuó manteniendo la incógnita sobre quién lo acompañará como vicepresidente en la fórmula que buscará la reelección.

Javier Milei sobre el salario en el secto público y privado

«El salario del sector público cae, es una consecuencia buscada de este modelo. El modelo implica que el ajuste lo paga el Estado, es lo que prometí en campaña, aunque también estamos buscando que el buen empleado público gane más», dijo Milei en diálogo con La Casa Streaming.

Además afirmó que «el salario real en el sector privado está empatado o arriba de la inflación, y en el sector informal voló, está muy por encima de la infación».

El presidente además habló de las medidas tomadas en la macro y microeconomía. «Yo me tengo que ocupar de la macro, poner las cuentas fiscales en orden, bajar la inflación, me tengo que ocupar que vos ganes libertad, de sacarte el Estado de encima, de desregularte, de abrirte la economía, de permitir que aquellos que quedaron postergados protegerlos desde el Capital Humano, esa es mi tarea. Meterte en la micro es robarle a uno para darle a otro», expuso.

Según consigna Clarín, Milei criticó a los que exponen que hay una baja en el consumo. «Lo que hay que comprender es que muchos están haciendo una historia de una falacia que llaman del todo por la parte. Mira un pedacito y desde ahí generaliza todo. Mucha gente que se queja, de repente: ‘no me entra gente en el local’… y después va y compra por Temu, por Shein”, declaró Milei.

Javier Milei sobre su vicepresidente para las elecciones 2027

El Presidente todavía no reveló quién seria su compañero de fórmula. Al ser consultado sobre el sitio que ocuparía la senadora Patricia Bullrich, dijo «el lugar que decida ocupar Patricia va a estar bien. Tengo un gran afecto por Patricia. Estuvimos reunidos ayer por temas de la agenda legislativa, donde nuestra idea es focalizarnos más en proyectos muy estructurales, las columnas de largo plazo como el Banco Central».

Además, señaló que «si Patricia y la dinámica política determina que puede estar en un lugar u otro, lo vamos a ver en ese momento. No es un soldado de la causa, es un general de la causa».