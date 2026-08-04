Faltó al comienzo del juicio, lo llevaron detenido y ahora fue condenado por abuso sexual en Neuquén

El imputado fue trasladado por la Policía al debate oral luego de ser declarado rebelde por no presentarse a la primera audiencia.

Un tribunal de Neuquén declaró penalmente responsable a un hombre acusado de abusar sexualmente de una adolescente, luego de un juicio que comenzó con un incidente procesal: el imputado no se presentó a la audiencia de apertura, fue declarado rebelde y debió ser trasladado por la Policía para comparecer ante los jueces.

La decisión fue adoptada por unanimidad por el tribunal integrado por Juan Pablo Encina, Luciano Hermosilla y Natalia Pelosso, tras valorar la prueba producida durante el debate. El acusado fue declarado responsable por los delitos de abuso sexual simple agravado por la convivencia preexistente y abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia preexistente, en concurso real.

La audiencia para determinar el monto de la pena fue fijada para el próximo 31 de agosto.

La prueba que valoró el tribunal

Durante el juicio, el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Gastón Medina, sostuvo que los hechos ocurrieron entre marzo y junio de 2020, cuando la adolescente convivía con el acusado debido a una situación de vulnerabilidad económica y habitacional. La Defensoría de los Derechos del Niño intervino como querellante institucional en representación de la víctima.

Al dar a conocer el veredicto, el juez Juan Pablo Encina explicó que la decisión surgió de una valoración conjunta de toda la prueba incorporada al debate.

Entre los elementos considerados se incluyeron el testimonio de la víctima brindado mediante cámara Gesell, pericias psicológicas y médicas, además de las declaraciones de profesionales y familiares que participaron en el proceso.

El magistrado indicó que la defensa no discutió la existencia de la convivencia entre el acusado y la adolescente, sino que centró su estrategia en cuestionar la ocurrencia de los hechos y la autoría. Sin embargo, el tribunal concluyó que la prueba permitió acreditar, «más allá de toda duda razonable», tanto los abusos como la responsabilidad penal del imputado.

La identidad del condenado continúa bajo reserva para proteger la intimidad de la víctima.

Extienden la prisión preventiva

Tras el veredicto, el fiscal Medina solicitó que el imputado permanezca detenido. Recordó que previamente había incumplido medidas judiciales y que su ausencia al inicio del juicio motivó que fuera declarado rebelde y posteriormente recapturado durante un allanamiento.

La Defensoría de los Derechos del Niño acompañó el planteo al considerar necesario asegurar la continuidad del proceso y garantizar una respuesta judicial efectiva para la adolescente.

Luego de escuchar a las partes, el tribunal resolvió extender la prisión preventiva por tres meses. Los jueces entendieron que persiste el riesgo de fuga y remarcaron que las medidas menos restrictivas aplicadas anteriormente no resultaron eficaces. Además, sostuvieron que la declaración de responsabilidad incrementa la probabilidad de una condena de cumplimiento efectivo, circunstancia que refuerza la necesidad de mantener la medida cautelar hasta la audiencia de cesura.