La casa con 100 pinos maravilla en un paraíso de la costa
Entre las dunas y el mar, integrarse al paisaje sin invadirlo fue la premisa de este gran proyecto.
De la saga “Casas con columnas”, hoy hacemos escala en este elogiado proyecto pensado para ser utilizado durante el verano por quien lo encargó y para alquiler temporal en el Partido de la Costa.
¿De donde sacar los argumentos para proyectar si no es del entorno? Ese fue el punto de partida para el arquitecto Luis Barandiarán en un paraíso colmado de pinos en la costa bonaerense, entre los médanos y el mar. Así, abrirse al paisaje sin invadirlo, integrarse a la naturaleza desbordante que lo rodea fueron las premisas del proyecto.
“La estructura intenta resolver más que el problema de la gravedad, y que además del sostén, provoca una planta libre, fluida con libertad de movimientos y armado del sector social, pero también libertad de proyecto”, explica el arquitecto.
Columnas cada 3,45 metros en los dos sentidos son las encargadas de generar este espacio fluido. Y otras columnas cada 1,15 metros generan la estructura perimetral. “Estas últimas son el sostén de los paños fijos, contienen el espacio de expansión y promueven la relación vertical con el entorno”, detalla Luis.
Para el arquitecto, en esta libertad de acción del proyecto aparecen diversos volúmenes que albergan función, guardado para la playa, baños, espacio para dormir, parrilla y piscina, pero sobre todo escalan los espacios, separan, unen, esconden y promueven movimientos.
Ficha técnica
- Ubicación: Partido de la Costa – Pcia. de Buenos Aires
- Proyecto: Arq. Luis Barandiarán
- Dirección: Arq. Fernando Casaux Alsina – FCA
- Colaboradores: Arq. Micaela De la Fuente, Pehuén Martínez
- Cálculo estructural: Ing. Juan Luis Rojas
- Paisajismo: Valentín Asprella – Flux Estudio
- Superficies: 143 m2 int./ 72 m2 semicubierto / terreno 905 m2.
- Año: 2024
Contacto: https://www.instagram.com/luis_barandiaran/
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