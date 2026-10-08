La casa con 100 pinos maravilla en un paraíso de la costa

En la costa bonaerense, esta casa se adapta al entorno. Fotos: Arq. Luis Barandiarán

De la saga “Casas con columnas”, hoy hacemos escala en este elogiado proyecto pensado para ser utilizado durante el verano por quien lo encargó y para alquiler temporal en el Partido de la Costa.

El bosque como continuidad de los espacios.

¿De donde sacar los argumentos para proyectar si no es del entorno? Ese fue el punto de partida para el arquitecto Luis Barandiarán en un paraíso colmado de pinos en la costa bonaerense, entre los médanos y el mar. Así, abrirse al paisaje sin invadirlo, integrarse a la naturaleza desbordante que lo rodea fueron las premisas del proyecto.



“La estructura intenta resolver más que el problema de la gravedad, y que además del sostén, provoca una planta libre, fluida con libertad de movimientos y armado del sector social, pero también libertad de proyecto”, explica el arquitecto.



Columnas cada 3,45 metros en los dos sentidos son las encargadas de generar este espacio fluido. Y otras columnas cada 1,15 metros generan la estructura perimetral. “Estas últimas son el sostén de los paños fijos, contienen el espacio de expansión y promueven la relación vertical con el entorno”, detalla Luis.



Para el arquitecto, en esta libertad de acción del proyecto aparecen diversos volúmenes que albergan función, guardado para la playa, baños, espacio para dormir, parrilla y piscina, pero sobre todo escalan los espacios, separan, unen, esconden y promueven movimientos.

Ficha técnica

Ubicación: Partido de la Costa – Pcia. de Buenos Aires

Proyecto: Arq. Luis Barandiarán

Dirección: Arq. Fernando Casaux Alsina – FCA

Colaboradores: Arq. Micaela De la Fuente, Pehuén Martínez

Cálculo estructural: Ing. Juan Luis Rojas

Paisajismo: Valentín Asprella – Flux Estudio

Superficies: 143 m2 int./ 72 m2 semicubierto / terreno 905 m2.

Año: 2024

Contacto: https://www.instagram.com/luis_barandiaran/