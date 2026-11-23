Dani muestra orgullosa la casa que levantó en las sierras de Córdoba. Fotos: Sueños de ruta.

Dani camina entre los frutales de su terreno en Villa Yacanto de Calamuchita, en las sierras de Córdoba, mientras el sol despeja una mañana que prometía lluvia. Madre de tres hijos, terapeuta holística y constructora de su propio hogar, levantó esta casa con recursos de la tierra y con la convicción de que vale la pena animarse a empezar de nuevo.



Nacida en Longchamps, en la zona sur del Gran Buenos Aires, a los 14 años se mudó con su familia a Villa General Belgrano y desde entonces encadenó mudanzas, giros y reinicios. Su historia llega de la mano de Sueños de ruta con un mensaje claro: animarse a construir lo propio sin esperar que todo encaje antes de dar el paso.

«Siempre va a ser un sí a la vida. Si no nos perdemos todo pensando en lo que podría hacer. Y es mejor hacerlo», dice. Esa es su filosofía. Por eso se animó a dejar su casa, su trabajo y su auto para empezar de nuevo y vivir la vida que quería.

Paso a paso: de la idea al barro



Antes de cavar el primer pozo, Dani recorrió la casa en su imaginación: el ingreso, el lugar de cada ambiente, el recorrido del sol y las aberturas.

Calidez interior en uno de los cuartos.

Levantó el hogar en etapas. Primero la planta baja y luego el sector superior en madera para las habitaciones de sus tres hijos.

Cimientos, postes y estructura: el trabajo arranca cavando cimientos y plantando postes firmes —como la acacia, una madera dura capaz de sostener la estructura y resistir enterrada—, reforzados con diagonales para lograr una estructura autoportante.



el trabajo arranca cavando cimientos y plantando postes firmes —como la acacia, una madera dura capaz de sostener la estructura y resistir enterrada—, reforzados con diagonales para lograr una estructura autoportante. La quincha y el relleno: se colocan listones de madera para sostener el relleno; en su casa, Dani y quienes la ayudaron los pusieron en horizontal sobre la marcha, en lugar de la diagonal habitual. Los huecos se completan con ecoladrillos compactados con plásticos y nailon, botellas de vidrio y paja embebida en arcilla.



se colocan listones de madera para sostener el relleno; en su casa, Dani y quienes la ayudaron los pusieron en horizontal sobre la marcha, en lugar de la diagonal habitual. Los huecos se completan con ecoladrillos compactados con plásticos y nailon, botellas de vidrio y paja embebida en arcilla. Empaste, revoque grueso y revoque fino: sobre ese relleno —que queda rústico y desprolijo, como un rancho— se aplica el empaste de barro y paja (a veces con arena, según la receta elegida) para cubrir huecos, y luego un reboque grueso y un reboque fino que, en el interior, dejan paredes terminadas y prolijas.

«Sonaba qué tenía que estar en cada lado»

El paso a paso fue también un viaje emocional y comunitario para ella.



Los ventanales la integran al paisaje de las sierras.

«Soñaba entrar y soñaba qué tenía que estar en cada lado, dónde tenía que darle el sol, dónde tenía que tener las ventanas y todo lo demás para después plasmarla», dice Dani.



Y agrega: «Empecé por la parte de abajo cavando cimientos, plantando postes y bueno, haciendo trabajo de albañila con lo con la ayuda de muchos amigos, mucha gente y también de mis hijos que metían las manos en el barro. Eso es lo lindo de una casa de barro que es un una construcción comunitaria y eso es bellísimo. Tiene un poquito de cada uno de mis amigos esta casa, así que eso me parece lo más hermoso. Es fácil también hacerla porque son recursos que da la tierra en sintonía con el lugar en donde estamos».

Dani es terapeuta holística.

El diseño térmico acompaña cada estación: evitar ventanas y entradas hacia el sur —de donde sopla el viento frío—, abrir ventanas hacia norte, este y oeste, y dejar aleros de unos 40 a 50 centímetros.

En invierno, cuando el sol está bajo, los rayos entran de lleno y calientan el interior como una incubadora antes de encender la salamandra al caer la tarde; en verano, cuando el sol pega duro, los aleros dan sombra y evitan el calor excesivo.



«Mientras son días de sol durante el invierno, durante el día, no tengo que ni prender la estufa porque le da el sol todo el día en las ventanas y es como si fuese una incubadora y recién la prendo la noche cuando empieza a caer el sol», explica.



«Lo ideal es no tener ventanas ni entradas al sur y tener todo lo que sea al norte, este y oeste… que los aleros… sean más o menos de 40 a 50 cm. Entonces, en el invierno cuando el sol baja, le da de lleno a la ventana, pero en el verano cuando el sol está en el cénit está arriba, da sombra en las ventanas.»

Raíces, oráculos y patear el tablero



Entre la música y la poesía de su infancia, sus pasos por carreras en Córdoba y el giro hacia terapias holísticas —Flores Silvestres de América, reiki, reflexología y registros akáshicos—, Dani dio forma a sus emprendimientos.

En el terreno conviven aromáticas, frutales y una huerta en permacultura, mientras organiza la vida familiar, la educación en casa de los chicos menores y su trabajo presencial y online.



Así explica cómo vivió este gran cambio en su vida: «Si lo hacemos desde el miedo, si lo hacemos desde el querer cambiar algo porque nos incomoda y desde la negación o el rechazo, vayamos donde vayamos, vamos a vivir lo mismo, ¿no?», dice.



«Entonces, que no tengamos miedo a equivocarnos, que arranquemos, porque después se puede siempre volver o volver atrás o volver a arrancar o volver a empezar, que nunca hay un camino tan definitivo que no podamos rearmar», continúa.

Y se despide con una frase que la representa: «Se puede empezar mil veces, no hay nada determinado, no hay nada que sea tan firme que no lo podamos reestructurar. A lo mejor sí, para a mí me sirve tirar el tablero, patear el tablero y empezar de nuevo, pero siempre hay una forma nueva de que podamos repensarnos».

Entrevista en Sueños de ruta

Contacto: https://www.instagram.com/vibra_ariana

