La lujosa mansión que alquilaba Carolina “Pampita” Ardohain en Barrio Parque volvió a convertirse en noticia. La propiedad, que durante un tiempo fue el hogar de la modelo, salió a la venta por una cifra millonaria: cuatro millones de dólares.

La información fue revelada en el programa Infama, de América TV, donde dieron a conocer el valor de la residencia y algunos de los detalles arquitectónicos que la convierten en una de las viviendas más exclusivas de la zona.

La casona, de inspiración francesa, se destaca por sus amplios ambientes, terminaciones de categoría y espacios especialmente diseñados para el descanso y el entretenimiento. Actualmente se encuentra desocupada y busca un nuevo propietario.

Cómo es la mansión que alquilaba Pampita en Barrio Parque

La residencia está ubicada en Barrio Parque, dentro de Palermo Chico, uno de los sectores residenciales más cotizados de la Ciudad de Buenos Aires.

Su arquitectura responde a un estilo clásico francés, con ambientes amplios, una distribución en varios niveles y una marcada conexión entre los espacios interiores y el jardín.

Según la información difundida sobre la propiedad, la casa cuenta con aproximadamente 760 metros cuadrados, distribuidos en tres plantas principales y un subsuelo.

La vivienda combina elementos tradicionales con comodidades modernas y espacios destinados al bienestar.

Una mansión de estilo francés con ambientes amplios y detalles de lujo

En la planta baja, un importante hall de recepción conecta con el living y el comedor, ambos con vistas hacia el jardín.

Este nivel también dispone de un escritorio privado, un toilette para visitas y una amplia cocina.

La distribución busca aprovechar la luz natural y generar una conexión visual con los espacios exteriores, uno de los principales atractivos de la residencia.

En el primer piso se encuentra el sector más privado de la casa.

La suite principal cuenta con vestidor, vistas al jardín y un baño revestido en mármol de Carrara, un material asociado con las terminaciones de alta gama.

En ese mismo nivel se ubican otros dos dormitorios que comparten un baño.

Gimnasio, sauna y cava: los espacios más exclusivos de la propiedad

Uno de los aspectos más llamativos de esta mansión es la cantidad de ambientes destinados al entretenimiento y al bienestar.

En la segunda planta se encuentra un amplio playroom con salida a una terraza y vistas al jardín.

Además, la propiedad dispone de un sector equipado con gimnasio privado, sauna y sala de masajes.

El subsuelo también guarda dos espacios particulares: una cava privada y una baulera, que completan las comodidades de la residencia.

En el exterior, el jardín ofrece un entorno de privacidad con pileta y parrilla, dos sectores pensados para disfrutar de reuniones y momentos de descanso al aire libre.

Por qué Pampita dejó la mansión de Barrio Parque

La modelo decidió abandonar la propiedad después del robo que sufrió en septiembre de 2025.

El episodio de inseguridad motivó un cambio de residencia y la búsqueda de un nuevo lugar donde instalarse.

En marzo de 2026, la casa había regresado al mercado inmobiliario como una propiedad en alquiler, con un valor publicado de 10.000 dólares mensuales, según informó Infobae.

Ahora, meses después, la vivienda volvió a llamar la atención por su oferta de venta.

Cuánto cuesta comprar la mansión donde vivía Pampita

De acuerdo con la información difundida en Infama y reproducida por la revista Paparazzi, la residencia se ofrece por cuatro millones de dólares.

El valor refleja tanto su ubicación privilegiada como sus dimensiones, su arquitectura de inspiración francesa y las comodidades que ofrece.

La propiedad se encuentra en uno de los barrios más tradicionales de Buenos Aires, caracterizado por sus calles arboladas, residencias señoriales y edificios de gran valor arquitectónico.

Así, la mansión que alguna vez alquiló Pampita vuelve al mercado inmobiliario como una de las propiedades de lujo que despiertan interés por su historia, sus características y su precio millonario.