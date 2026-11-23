El verano está cada vez más cerca y, con las temperaturas en aumento, renovar el living puede ser una manera sencilla de darle frescura a la casa sin necesidad de hacer grandes inversiones.

Una de las propuestas de decoración para esta temporada es reemplazar los textiles gruesos y las alfombras pesadas por materiales más livianos, que aporten una sensación visual de amplitud y luminosidad.

La clave está en aprovechar los muebles existentes y modificar algunos detalles, como los almohadones, las cortinas, las alfombras y los accesorios decorativos.

Chau a las alfombras pesadas: qué materiales elegir para el verano

Las alfombras de pelo largo y los tejidos gruesos aportan calidez durante el invierno, pero pueden generar una sensación visual más pesada en los meses de calor.

Para renovar el living, una alternativa es incorporar alfombras de fibras naturales o tejidos planos.

Entre los materiales más utilizados se encuentran:

Yute: aporta textura y combina con muebles de madera.

aporta textura y combina con muebles de madera. Sisal: ofrece una estética natural y sobria.

ofrece una estética natural y sobria. Algodón: permite incorporar alfombras livianas y, según el modelo, fáciles de lavar.

permite incorporar alfombras livianas y, según el modelo, fáciles de lavar. Tejidos planos: resultan prácticos para espacios de uso cotidiano.

No todas las fibras naturales son adecuadas para ambientes húmedos, por lo que conviene revisar sus cuidados antes de elegirlas.

Los colores que ayudan a crear un living más fresco y luminoso

La decoración de verano suele apoyarse en tonos claros y combinaciones inspiradas en la naturaleza.

Blanco roto, beige, arena, verde salvia y azul suave son algunas opciones para renovar el ambiente sin cambiar los muebles principales.

Estos colores pueden incorporarse mediante almohadones, mantas livianas, cortinas o pequeños objetos decorativos.

Una combinación sencilla es mantener un sofá neutro y sumar textiles en tonos arena, verde oliva claro o celeste.

Cinco cambios para renovar el living sin gastar demasiado

No es necesario comprar muebles nuevos para transformar el espacio.

1. Cambiar las fundas de los almohadones. Elegir lino, algodón o tejidos livianos permite actualizar el sofá.

2. Guardar las mantas gruesas. Reemplazarlas por textiles finos ayuda a crear una estética más veraniega.

3. Incorporar una alfombra liviana. Los tejidos planos y los materiales naturales aportan textura sin recargar visualmente.

4. Aprovechar la luz natural. Las cortinas claras permiten mantener ambientes luminosos, aunque conviene controlar el ingreso directo del sol durante las horas de mayor calor.

5. Sumar plantas y elementos naturales. Las macetas, los objetos de cerámica y las piezas de madera ayudan a crear un ambiente relajado.

El secreto para transformar el living antes de diciembre

Una de las ventajas de esta propuesta es que permite renovar la decoración utilizando gran parte de los elementos que ya están en casa.

Guardar algunos accesorios de invierno, reorganizar los muebles y sumar textiles más livianos puede generar un cambio importante en la apariencia del ambiente.

En viviendas de Río Negro y Neuquén, donde el verano suele traer jornadas de altas temperaturas, también conviene combinar estos cambios decorativos con una buena ventilación y protección solar.

La tendencia apunta a espacios simples, luminosos y naturales, donde el confort y la funcionalidad sean tan importantes como la estética.