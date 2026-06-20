Así es el refugio de Lionel Messi en Barcelona: jardines, cancha de pádel y arquitectura integrada al paisaje

Ubicada en una exclusiva colina de Castelldefels, la casa combina líneas contemporáneas, amplios espacios verdes, privacidad absoluta y sectores deportivos integrados al paisaje.

Mucho antes de instalarse en Miami, Lionel Messi construyó junto a Antonela Roccuzzo uno de los hogares más emblemáticos de su vida. Se trata de la residencia familiar ubicada en Bellamar, una de las zonas más exclusivas de Castelldefels, a pocos kilómetros de Barcelona, donde la pareja crió a sus tres hijos durante los años dorados del futbolista en el FC Barcelona.

Más que una mansión de lujo, la propiedad refleja una filosofía de diseño basada en la tranquilidad, la conexión con el entorno y la vida familiar. Con influencias de la arquitectura mediterránea contemporánea, la vivienda se integra al paisaje costero a través de grandes superficies vidriadas, amplias terrazas y una fuerte presencia de la naturaleza.

Un diseño pensado para convivir con el paisaje

Construida sobre un terreno de aproximadamente 10.000 metros cuadrados, la residencia aprovecha su ubicación elevada para ofrecer vistas privilegiadas hacia el mar Mediterráneo y el Parque Natural del Garraf.

Desde el exterior, la arquitectura apuesta por una estética limpia y sofisticada, con volúmenes puros, líneas rectas y una paleta dominada por tonos claros que potencian la luminosidad característica de la región.

La privacidad, uno de los aspectos más valorados por la familia Messi-Roccuzzo, se resolvió mediante grandes cerramientos perimetrales y una estratégica forestación que protege visualmente la propiedad sin perder la conexión con el entorno natural.

Jardines, terrazas y espacios deportivos integrados al proyecto

Uno de los grandes protagonistas de la casa es el paisaje exterior. Lejos de los jardines ornamentales tradicionales, el proyecto apuesta por amplias superficies verdes que funcionan como una extensión natural de los ambientes interiores.

La propiedad cuenta con una piscina climatizada, sectores de relax, galerías semicubiertas y terrazas con vistas abiertas sobre la costa catalana.

Además, incorpora instalaciones deportivas privadas perfectamente integradas al diseño general, entre ellas una cancha de fútbol y una pista de pádel, dos espacios que reflejan la importancia del deporte en la vida cotidiana de la familia.

El sector social al aire libre también ocupa un lugar destacado. Como guiño a sus raíces argentinas, la casa posee una amplia zona de parrilla y comedor exterior, concebida para reuniones familiares y encuentros con amigos.

Minimalismo cálido puertas adentro

El interior mantiene la misma línea estética que caracteriza muchas de las propiedades de Messi y Antonela alrededor del mundo: ambientes amplios, materiales nobles y una decoración minimalista que evita los excesos.

Predominan los tonos blancos, beige, arena y madera natural, una combinación que aporta serenidad y refuerza la sensación de amplitud. Los grandes ventanales permiten que la luz natural sea protagonista durante gran parte del día, generando una relación constante entre el interior y el paisaje.

La vivienda se distribuye en tres niveles e incluye espacios diseñados para el disfrute familiar, como una sala de cine privada, biblioteca, gimnasio, cocina de concepto abierto y varias áreas de estar.

Los detalles personales que rompen la neutralidad

Aunque el minimalismo domina la propuesta estética, la casa evita la frialdad gracias a múltiples elementos que cuentan la historia de la familia.

Fotografías, recuerdos de viajes, objetos vinculados a la carrera deportiva de Messi, juguetes de sus hijos y piezas decorativas seleccionadas aportan personalidad a los ambientes y construyen una atmósfera mucho más íntima.

Esa combinación entre diseño contemporáneo y memoria familiar es precisamente uno de los rasgos que distinguen a la residencia.

Una casa que sigue siendo especial para Messi

A pesar de que actualmente reside en Miami por su presente en el Inter Miami, Lionel Messi nunca ocultó el vínculo emocional que mantiene con Barcelona y con la casa donde vio crecer a Thiago, Mateo y Ciro.

Por su ubicación privilegiada, su arquitectura integrada al paisaje y un diseño pensado para la vida familiar, la propiedad continúa siendo uno de los refugios más importantes para el capitán argentino y un ejemplo de cómo el lujo contemporáneo puede convivir con la funcionalidad, la privacidad y la conexión con la naturaleza.