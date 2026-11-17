Si buscás un postre casero, fresco y fácil de preparar, este cheesecake de frambuesas en air fryer puede convertirse en uno de tus favoritos. Tiene una textura cremosa, una base crocante de galletitas integrales y el sabor ligeramente ácido de las frambuesas, que combina perfectamente con la suavidad del queso.

Lo mejor de esta receta es que se prepara con solo cinco ingredientes principales y se cocina en aproximadamente 25 minutos. Además, gracias a la combinación de yogur natural, queso magro y huevos, aporta proteínas y resulta una alternativa práctica para quienes buscan incorporar opciones caseras a su alimentación.

Cheesecake de frambuesas: los 5 ingredientes que necesitás

Para preparar este cheesecake casero vas a necesitar:

5 galletitas integrales.

4 cucharadas de yogur natural , preferentemente sin azúcar.

, preferentemente sin azúcar. 3 cucharadas de queso magro.

2 huevos.

1 taza de frambuesas, frescas o congeladas.

Ingredientes opcionales para darle más sabor:

Ralladura de limón.

Esencia de vainilla.

Edulcorante a gusto.

Cómo hacer cheesecake de frambuesas en air fryer: paso a paso

1. Preparar la base. Procesá o triturá las galletitas integrales hasta obtener una textura similar a la arena. Agregá una cucharada de yogur natural y mezclá hasta formar una preparación húmeda. Distribuila en la base de un molde pequeño apto para freidora de aire y presioná suavemente.

2. Hacer el relleno cremoso. En un recipiente, mezclá las tres cucharadas restantes de yogur con el queso magro y los dos huevos. Incorporá la ralladura de limón, unas gotas de esencia de vainilla y el edulcorante que prefieras. Batí hasta obtener una preparación homogénea.

3. Incorporar las frambuesas. Volcá la mezcla sobre la base de galletitas y distribuí las frambuesas por encima. Podés reservar algunas para decorar al momento de servir.

4. Cocinar en la freidora de aire. Llevá el molde a la air fryer a 160 °C durante 18 a 25 minutos, aproximadamente. El tiempo dependerá del tamaño del molde y de la potencia del equipo. El cheesecake estará listo cuando los bordes estén firmes y el centro conserve un movimiento leve, sin mezcla líquida.

5. Enfriar y refrigerar. Retirá la preparación, dejala enfriar y llevala a la heladera hasta que adquiera una consistencia firme y cremosa. Por contener huevos y lácteos, evitá dejarla a temperatura ambiente durante más de dos horas.

Los secretos para que el cheesecake quede bien cremoso

Aunque se trata de una receta sencilla, algunos detalles pueden marcar la diferencia en el resultado final.

No cocinarlo de más: el cheesecake continúa tomando consistencia durante el enfriado. Una cocción excesiva puede hacer que pierda cremosidad.

Utilizar yogur natural espeso: permite obtener un relleno con mejor textura y evita que la mezcla resulte demasiado líquida.

Elegir un molde adecuado: conviene utilizar un recipiente pequeño, resistente al calor y apto para freidora de aire.

Respetar el tiempo de refrigeración: dejarlo al menos dos o tres horas en la heladera facilita el desmolde y mejora su consistencia.

Agregar las frambuesas al final: de esta manera conservan mejor su forma y aportan un contraste de color y sabor.

Por qué este cheesecake de frambuesas es una buena opción para la merienda

A diferencia de algunas recetas tradicionales que utilizan grandes cantidades de crema, manteca y azúcar, esta versión incorpora yogur natural, queso magro y huevos, ingredientes que aportan proteínas.

Las frambuesas, por su parte, contienen fibra y compuestos antioxidantes, además de aportar frescura y un sabor naturalmente ácido.

Esto no significa que sea un postre libre de calorías, pero sí una alternativa que permite disfrutar de una preparación dulce con ingredientes sencillos y una composición nutricional diferente de la de un cheesecake clásico.

Ideal para acompañar el café, servir como postre o disfrutar en una merienda, este cheesecake de frambuesas demuestra que no hace falta pasar horas en la cocina para preparar algo rico y casero.