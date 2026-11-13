Así es por dentro la casa de Stephanie Demner y Guido Pella: una cocina soñada, vestidor de dos pisos y pileta infinita.

Espacios amplios, mucha luz natural, materiales nobles y una decoración donde cada detalle fue cuidadosamente elegido. Así es la casa que Stephanie Demner y Guido Pella construyeron para compartir con su hija Arianna. La propiedad combina la elegancia del minimalismo con la calidez del estilo escandinavo y cuenta con ambientes pensados tanto para la vida familiar como para el descanso.

Según publicó Para Ti, la vivienda está ubicada en la zona de Escobar y refleja la búsqueda de una estética moderna, funcional y acogedora. La influencer compartió en sus redes sociales distintas etapas de la construcción y mostró cómo fue tomando forma el proyecto, desde los primeros avances hasta los ambientes terminados.

Cómo es la casa de Stephanie Demner y Guido Pella: minimalismo y estilo escandinavo

La arquitectura de la propiedad se caracteriza por las líneas simples, los ambientes integrados y una paleta de colores claros que aporta luminosidad y sensación de amplitud.

El blanco, los tonos beige y los acabados en madera son protagonistas de la decoración. Esta combinación, característica del estilo escandinavo, permite crear espacios elegantes sin perder calidez.

Los grandes ventanales también cumplen un papel fundamental, ya que conectan el interior con el jardín y permiten aprovechar la luz natural.

En los distintos ambientes se destaca una elección de muebles contemporáneos, revestimientos de madera y soluciones de guardado que contribuyen a mantener una estética ordenada.

Una cocina de diseño con isla central y detalles tecnológicos

Uno de los sectores más llamativos de la vivienda es la cocina, diseñada como un espacio amplio y funcional.

La gran isla central es la protagonista del ambiente, con una superficie clara y anafe integrado que permite cocinar y compartir momentos en familia.

Los muebles en tonos neutros, las alacenas de líneas simples y la iluminación LED refuerzan el estilo minimalista.

La cocina también cuenta con una estación de café especialmente equipada, amplios espacios de almacenamiento y una bacha con accesorios tecnológicos.

Otro detalle distintivo es el sector destinado a la colección de tazas de Disney de Stephanie, que incorpora un elemento personal a la decoración.

El dormitorio principal y el impresionante vestidor de dos niveles

En el dormitorio de la pareja predominan los colores suaves y los textiles que aportan una sensación de tranquilidad.

La cama con respaldo tapizado, las mesas de luz flotantes y los grandes ventanales conforman un ambiente donde el diseño contemporáneo se combina con una estética cálida.

Sin embargo, uno de los espacios más particulares de la propiedad es el vestidor de Stephanie.

Distribuido en dos niveles, fue diseñado para organizar su colección de ropa, carteras, accesorios y calzado.

Cuenta con sectores de guardado específicos, estantes y espacios de exhibición que permiten mantener las prendas organizadas.

El cuarto de Arianna y un jardín pensado para disfrutar en familia

La habitación de Arianna, la hija de la pareja, también recibió una atención especial.

El espacio fue diseñado con una estructura de madera que recrea una pequeña casa de dos niveles, con una escalera interior y sectores destinados al juego.

Los tonos suaves, los detalles infantiles y los muebles adaptados a sus necesidades completan uno de los rincones más originales de la vivienda.

En el exterior, la propiedad cuenta con un amplio jardín, una galería equipada para descansar y una pileta con borde infinito.

Las vistas al agua y la conexión entre los espacios interiores y exteriores refuerzan la sensación de amplitud y tranquilidad.

Las claves de decoración que se destacan en la casa de Stephanie Demner

Más allá de las dimensiones de la propiedad, la casa reúne varias tendencias que pueden servir como inspiración para otros hogares.

La combinación de madera y colores neutros permite crear ambientes cálidos y atemporales, mientras que los muebles de líneas simples ayudan a evitar la sobrecarga visual.

La iluminación indirecta, los textiles suaves y la incorporación de plantas también contribuyen a generar espacios acogedores.

Otro aspecto importante es la funcionalidad: los sectores de guardado fueron integrados al diseño para mantener el orden sin resignar estética.

La casa de Stephanie Demner y Guido Pella muestra cómo el minimalismo puede combinarse con detalles personales y espacios familiares, logrando una vivienda donde la arquitectura moderna convive con la comodidad cotidiana.