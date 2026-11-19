Tener una parrilla en el patio es una tradición en muchos hogares argentinos, pero construirla junto a una pared medianera puede convertirse en un problema legal. El Código Civil y Comercial de la Nación establece límites para las instalaciones que puedan afectar la propiedad vecina, especialmente cuando generan calor, humo, olores o daños en las estructuras compartidas.

Según publicó Radio Mitre el 16 de noviembre de 2026, las parrillas construidas junto a una medianera deben contar con protección térmica adecuada para evitar que las altas temperaturas deterioren la pared o afecten la vivienda lindera. Sin embargo, la legislación nacional no establece una prohibición absoluta de estas construcciones: lo fundamental es que respeten las condiciones de seguridad, las normas locales y los derechos de los vecinos.

Qué dice el Código Civil y Comercial sobre las parrillas en medianeras

El artículo 1973 del Código Civil y Comercial de la Nación regula las molestias que pueden producirse entre propiedades vecinas.

La normativa establece que las emanaciones de humo, calor, olores, ruidos y otras molestias similares no deben superar los niveles de tolerancia considerados normales según las características del lugar.

Esto significa que una parrilla puede estar permitida, pero su funcionamiento no debe provocar molestias excesivas ni daños en la propiedad vecina.

Además, las disposiciones sobre medianería establecen límites al uso de las paredes compartidas para evitar que se comprometa su estabilidad o se perjudiquen los derechos del otro propietario.

¿Se puede construir una parrilla pegada a la medianera?

Sí, puede ser posible construir una parrilla junto a una medianera, siempre que la instalación respete las condiciones técnicas y las reglamentaciones municipales correspondientes.

Uno de los aspectos fundamentales es evitar que el calor producido por el fuego se transmita directamente a la pared compartida.

Para eso, los especialistas pueden recomendar distintas soluciones constructivas:

Materiales refractarios: ayudan a proteger las superficies expuestas a altas temperaturas.

ayudan a proteger las superficies expuestas a altas temperaturas. Aislación térmica: reduce la transferencia de calor hacia el muro.

reduce la transferencia de calor hacia el muro. Cámaras de aire: pueden incorporarse como parte de un sistema de protección térmica correctamente diseñado.

pueden incorporarse como parte de un sistema de protección térmica correctamente diseñado. Conductos de evacuación de humo: permiten dirigir las emanaciones hacia una salida adecuada.

La solución dependerá del tipo de parrilla, los materiales utilizados y las características de la construcción.

Es importante aclarar que el Código Civil y Comercial no fija una distancia única ni un espesor obligatorio de aislación para todas las parrillas. Esas condiciones deben verificarse en las reglamentaciones locales y con un profesional competente.

Qué pasa si el humo de la parrilla molesta a los vecinos

El humo es una de las principales causas de conflictos entre propietarios de viviendas linderas.

De acuerdo con el artículo 1973, cuando las molestias superan la tolerancia normal, la Justicia puede ordenar medidas para eliminarlas, modificar la instalación e incluso disponer una indemnización si se acreditan daños.

Sin embargo, la presencia ocasional de humo no significa automáticamente que exista una infracción.

En mayo de 2026, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes rechazó el pedido de un vecino que pretendía que se demoliera una parrilla construida sobre una medianera.

Los jueces consideraron que no se había demostrado que las emanaciones superaran los niveles normales de tolerancia, ya que el uso de la parrilla era ocasional y existían condiciones adecuadas de ventilación.

El fallo dejó en claro que cada situación debe analizarse según las pruebas, la frecuencia de las molestias y las características de las propiedades.

Qué hay que revisar antes de construir una parrilla en el patio

Antes de instalar una parrilla junto a una pared compartida, es recomendable verificar las condiciones de seguridad y consultar las exigencias municipales.

Entre los aspectos más importantes se encuentran la resistencia de la medianera, la protección contra el calor, la correcta evacuación del humo y las distancias que puedan exigir las normas de construcción locales.

También es fundamental determinar si el muro es efectivamente medianero o pertenece exclusivamente a uno de los propietarios.

En ciudades de Río Negro y Neuquén, como en el resto del país, las reglamentaciones municipales pueden establecer requisitos adicionales para este tipo de instalaciones.

La clave es que la parrilla no comprometa la estructura compartida ni provoque molestias excesivas a quienes viven del otro lado.

Por eso, antes de comenzar una obra, consultar con un arquitecto, maestro mayor de obras o profesional especializado puede evitar gastos innecesarios y futuros conflictos entre vecinos.