Construir viviendas en la cordillera patagónica implica responder a desafíos que van más allá de la distribución de los espacios interiores. Las condiciones climáticas, el confort térmico, la infraestructura y la relación con el entorno son aspectos fundamentales al momento de proyectar nuevos desarrollos habitacionales.

En este contexto, San Martín de los Andes incorporará 20 nuevas viviendas en el sector Rukahueche, ubicado en la Chacra 32. La propuesta contempla una inversión superior a los $3.369 millones y un plazo de ejecución de ocho meses.

El proyecto forma parte del programa Neuquén Habita y está destinado a las familias de la cooperativa Rukahueche, de acuerdo con información difundida por el municipio cordillerano.

Viviendas de una sola planta: funcionalidad y aprovechamiento del espacio

Cada unidad habitacional tendrá una superficie cubierta de 77,6 metros cuadrados, distribuidos en una sola planta y con dos dormitorios.

En total, el conjunto incorporará 1.552 metros cuadrados de superficie cubierta.

La elección de una tipología sin desniveles interiores ofrece ventajas potenciales relacionadas con la circulación, la accesibilidad y el mantenimiento cotidiano, aunque estas dependerán de la distribución definitiva de cada vivienda.

Las unidades incluirán instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas, además de infraestructura para conectividad. También estarán equipadas con cocina, calefactores y termotanque eléctrico.

Construir en la cordillera: el desafío de lograr viviendas eficientes

Las bajas temperaturas durante el invierno, las nevadas y las precipitaciones propias de la región cordillerana plantean exigencias particulares para la arquitectura residencial.

Investigaciones del Conicet sobre eficiencia energética y calidad térmica de las viviendas en Patagonia destacan la importancia de una adecuada aislación para reducir el consumo de energía destinado a calefacción.

En este sentido, los estándares nacionales de calidad para viviendas de interés social incorporan criterios de diseño bioclimático que buscan mejorar las condiciones de habitabilidad.

Entre los principales recursos arquitectónicos para construir en regiones frías se encuentran:

La aislación térmica de muros, pisos y cubiertas.

El aprovechamiento de la orientación solar.

Las aberturas de buen desempeño térmico.

La reducción de infiltraciones de aire.

La protección frente a la humedad y las precipitaciones.

El diseño de volúmenes compactos que reduzcan las pérdidas de calor.

Estas estrategias constituyen referencias para la arquitectura cordillerana, aunque todavía no se difundieron las especificaciones técnicas que permitan determinar cuáles serán incorporadas al complejo Rukahueche.

Biodigestores: una solución sanitaria descentralizada

Una de las particularidades del proyecto será la incorporación de biodigestores individuales y lechos nitrificantes para el tratamiento de los efluentes cloacales.

A diferencia de los sistemas centralizados, esta alternativa permite realizar parte del tratamiento de las aguas residuales en cada propiedad.

El biodigestor utiliza procesos biológicos para descomponer la materia orgánica, mientras que el lecho nitrificante permite continuar el tratamiento mediante la infiltración controlada en el terreno.

Su implementación requiere evaluar las condiciones del suelo, la permeabilidad, la profundidad de las napas y las características ambientales del lugar.

En localidades donde la expansión urbana demanda nuevas infraestructuras sanitarias, estas tecnologías pueden constituir una alternativa, siempre que cuenten con un diseño adecuado y mantenimiento periódico.

San Martín de los Andes proyecta 44 nuevas viviendas

El desarrollo de Rukahueche no será el único proyecto habitacional que se llevará adelante en la localidad cordillerana.

Según informó el municipio de San Martín de los Andes, también se licitó la construcción de otras 24 viviendas en el barrio Jardines de la Estepa, ubicado en la Chacra 28.

Entre ambos complejos se incorporarán 44 unidades habitacionales, con un presupuesto oficial conjunto superior a los $7.251 millones.

La apertura de ofertas para las dos obras está prevista para el próximo 22 de diciembre.

Más allá de ampliar la oferta habitacional, el crecimiento residencial de San Martín de los Andes plantea el desafío de integrar nuevas construcciones al paisaje, garantizar servicios esenciales y desarrollar viviendas capaces de ofrecer confort durante todo el año.

La adaptación al clima, la eficiencia energética y el tratamiento adecuado de los efluentes son algunos de los aspectos centrales que deberá contemplar la arquitectura residencial frente a la expansión urbana de la ciudad cordillerana.