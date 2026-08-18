Ni minimalismo ni casas perfectas: la tendencia 2026 que cambia la forma de decorar

Durante años, las redes sociales instalaron una imagen casi inalcanzable de la casa ideal: mesadas despejadas, muebles perfectamente combinados, paletas neutras y ambientes sin prácticamente ningún objeto fuera de lugar. Pero esa obsesión por los interiores impecables empieza a perder fuerza.

Una de las tendencias que gana terreno en decoración en 2026 propone exactamente lo contrario: casas que se noten habitadas, con objetos personales, muebles de diferentes épocas, libros, recuerdos, textiles y pequeñas imperfecciones. Son los llamados lived-in interiors o “interiores vividos”.

No se trata de convertir la casa en un espacio desordenado. La idea es mucho más interesante: dejar de decorar únicamente para conseguir una buena foto y empezar a pensar los ambientes alrededor de las personas que realmente viven en ellos.

La tendencia aparece entre las corrientes destacadas del interiorismo de 2026 y coincide con otro fenómeno: el regreso de ambientes más cálidos, personales y construidos en capas, en oposición a los espacios excesivamente pulidos que dominaron buena parte de la última década.

Qué son los “lived-in interiors”, la tendencia que se aleja de las casas perfectas

Un interior “vivido” es aquel que parece haberse construido con el paso del tiempo y no comprado completo en una misma temporada.

Puede haber un sillón contemporáneo junto a una mesa heredada, una biblioteca repleta de libros, cerámicas traídas de viajes, fotografías familiares, una alfombra antigua o una madera que muestra naturalmente las marcas de los años.

La clave está en que los objetos tengan una razón para estar allí.

Por eso, esta corriente no responde a una estética única. Puede aplicarse a una casa clásica, moderna, rústica o minimalista. Lo importante es que el resultado refleje la personalidad y las rutinas de quienes habitan el espacio.

Incluso materiales que envejecen y adquieren pátina —como determinadas maderas, piedras o metales— vuelven a ser valorados precisamente porque cambian con el uso y el tiempo.

Del minimalismo extremo a las casas con personalidad

Durante buena parte de la última década, el minimalismo, los interiores blancos y las superficies completamente despejadas dominaron las imágenes de decoración.

Las redes sociales reforzaron todavía más esa estética: ambientes perfectamente ordenados, muebles coordinados y objetos cuidadosamente ubicados para conseguir una composición fotogénica.

Ahora el péndulo parece moverse.

Los interiores de 2026 muestran colores más cálidos, materiales naturales, objetos artesanales, muebles vintage y combinaciones menos previsibles. Tonos tierra, marrones, verdes, terracotas y maderas con carácter aparecen como alternativa a los blancos y grises fríos.

La búsqueda ya no pasa necesariamente por conseguir una casa que parezca recién terminada, sino por lograr un hogar que cuente algo sobre quienes viven allí.

El “desorden amable”: objetos a la vista, pero con intención

Esta tendencia también recupera algo que durante años parecía casi prohibido en las fotos de decoración: tener cosas a la vista.

Libros apilados sobre una mesa, una manta apoyada en el sillón, cuadros mezclados, plantas, discos, fotografías, velas o una colección de cerámicas pueden formar parte del ambiente.

En el mundo del interiorismo aparece incluso el concepto de “gentle clutter” o desorden amable, que propone sumar objetos y capas sin llegar a saturar visualmente el espacio.

La diferencia con el desorden cotidiano está en la intención: no se trata de acumular, sino de exhibir aquello que tiene utilidad, belleza o significado personal.

Mezclar muebles nuevos, antiguos y heredados

Otra de las reglas que empieza a desaparecer es aquella que indicaba que todos los muebles debían pertenecer al mismo estilo o combinar perfectamente entre sí.

Los interiores “vividos” hacen exactamente lo contrario.

Una mesa antigua puede convivir con sillas modernas. Un sillón contemporáneo puede compartir espacio con una cómoda heredada. Una lámpara de diseño puede ubicarse junto a un mueble encontrado en un mercado de segunda mano.

La mezcla de épocas aporta profundidad y evita el efecto catálogo. Esta búsqueda de interiores que parecen reunidos a lo largo de los años también impulsa el interés por muebles vintage, antigüedades y piezas reutilizadas.

Además, hay un componente sustentable: recuperar, restaurar y reutilizar muebles permite prolongar su vida útil en lugar de reemplazarlos cada vez que cambia una tendencia.

Las imperfecciones también empiezan a decorar

Una mesa de madera marcada por los años, una pieza artesanal irregular o un metal que adquirió pátina ya no necesariamente necesitan ser ocultados.

Dentro de esta corriente, el paso del tiempo puede convertirse en parte de la estética.

La tendencia se conecta con una valoración creciente de materiales naturales y terminaciones menos industriales: madera, piedra, lino, cerámica, metales envejecidos y textiles con textura.

La imperfección aporta algo difícil de conseguir con objetos producidos en serie: singularidad.

Cómo conseguir una casa “vivida” sin que parezca desordenada

No hace falta redecorar toda la casa. De hecho, hacerlo de una sola vez iría en contra del espíritu de esta tendencia.

El primer paso puede ser dejar de esconder todos los objetos personales. Una selección de libros, recuerdos de viajes, fotografías o piezas heredadas puede convertirse en parte de la decoración.

También funciona incorporar diferentes texturas: lino, lana, madera, fibras naturales, alfombras y almohadones ayudan a construir profundidad.

Otro recurso es evitar los conjuntos demasiado coordinados. Combinar muebles de distintas épocas, materiales o procedencias hace que un ambiente resulte menos rígido.

Y quizás la regla más importante sea permitir que la casa cambie.

Un hogar realmente vivido no se termina de decorar nunca: incorpora objetos, recuerdos y modificaciones a medida que cambia la vida de sus habitantes.

Una reacción frente a las casas diseñadas para las redes sociales

Detrás de esta tendencia también puede leerse un cambio cultural.

Después de años viendo interiores extremadamente producidos en Instagram, Pinterest y otras plataformas, crece la búsqueda de espacios más auténticos y menos condicionados por aquello que funciona bien frente a una cámara.

Vogue señala precisamente que los interiores “vividos” forman parte de una reacción hacia espacios con mayor autenticidad y personalidad, mientras otras publicaciones especializadas detectan una preferencia creciente por hogares cálidos y construidos en capas.

La casa deja así de funcionar como una vidriera para volver a cumplir su función más elemental: ser el lugar donde transcurre la vida.

Y quizás allí esté la mayor diferencia con muchas tendencias anteriores. Los lived-in interiors no buscan establecer una nueva fórmula para conseguir la casa perfecta. Proponen, justamente, dejar de perseguirla.