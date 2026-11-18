Antes de que Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping se sienten por primera vez en una misma mesa de negociación en la ciudad china de Shenzhen, la diplomacia internacional ya bautizó la cita con una palabra cargada de historia: Yalta.

Según reportan medios internacionales, como la BBC, el encuentro tripartito, confirmado oficialmente por la Casa Blanca, el Kremlin y el Ministerio de Asuntos Exteriores de China para estos días 18 y 19 de noviembre 2026 en el marco de la cumbre de la APEC, encendió las alarmas en Ucrania y en las principales capitales de Europa, que temen quedar marginadas de las decisiones sobre el futuro de la seguridad continental.

Qué fue la Conferencia de Yalta de 1945 y por qué preocupa a Europa en la cumbre de Trump, Putin y Xi Jinping

El paralelismo histórico no es casual y fue alimentado por el propio mandatario ruso. A principios de este mes, durante una recorrida por una exposición en Moscú, Vladimir Putin se detuvo frente a una escultura de Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt y Joseph Stalin en la Conferencia de Yalta de febrero de 1945, recordando ante un grupo de escolares que allí las tres grandes potencias definieron el orden mundial de la posguerra.

Para los países de Europa del Este, aquel pacto en el mar Negro simboliza la división cínica del mundo en esferas de influencia a espaldas de las naciones más pequeñas. Por ese motivo, el anuncio de la cumbre en Shenzhen provocó reacciones inmediatas:

La advertencia de Ucrania : el presidente Volodimir Zelensky rechazó de plano la posibilidad de que el encuentro derive en un «Yalta Dos, Tres o Cuatro» donde se redistribuyan territorios sin la presencia de Kiev.

: el presidente rechazó de plano la posibilidad de que el encuentro derive en un «Yalta Dos, Tres o Cuatro» donde se redistribuyan territorios sin la presencia de Kiev. El reclamo de Alemania: el canciller alemán, Friedrich Merz, subrayó que cualquier negociación sobre sanciones o sobre la arquitectura de seguridad europea resulta inviable sin la participación directa de Europa.

El cálculo de intereses entre Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping frente a Europa

Aunque los tres mandatarios acumulan decenas de reuniones bilaterales entre sí, más de cuarenta entre Putin y Xi, siete entre Trump y Putin, y tres entre Trump y Xi, nunca antes habían coincidido en un formato trilateral.

Según analizaron los especialistas Joseph Torigian (American University) y Marcin Kaczmarski (Universidad de Glasgow) en un informe de la cadena BBC News, cada líder llega a la mesa con motivaciones dispares: