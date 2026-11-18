La sexta edición de la franquicia promete romper varios récords del mercado y en la historia de los videojuegos. (Foto: Rockstar Games)

La espera de más de una década llegó a su fin para millones de jugadores alrededor del mundo con el comienzo del lanzamiento internacional de Grand Theft Auto VI. Debido a la diferencia horaria, los jugadores de países de Oceanía como Nueva Zelanda, Fiyi y Australia ya tienen acceso anticipado al título, mientras que el resto del planeta aguarda que los relojes marquen la medianoche en sus respectivos territorios.

El medio Infobae mencionó que la estrategia de distribución elegida por Rockstar Games establece un estreno progresivo fijado oficialmente para el jueves 19 de noviembre de 2026. De este modo, en Argentina y gran parte de América Latina aún deberán esperar algunas horas para descubrir la nueva edición del videojuego.

Tras los primeros desbloqueos en Oceanía, la habilitación del juego continuará avanzando hacia el oeste. Apenas un par de horas después de Australia, el acceso se abrirá para los mercados de Asia Oriental, incluyendo a Japón y Corea del Sur, siguiendo el recorrido natural de los husos horarios hasta llegar finalmente al continente americano.

La trama de esta nueva entrega traslada la acción al estado ficticio de Leonida, un territorio fuertemente inspirado en Florida que incluye una versión contemporánea y vibrante de la recordada Vice City. Allí, los jugadores se pondrán en la piel de Lucia y Jason, una dupla de protagonistas cuyas historias entrelazadas marcan el ritmo de la narrativa.

Los adelantos oficiales mostraron un mapa sumamente detallado que combina playas, extensas zonas urbanas, carreteras y pantanos, sumando además dinámicas modernas como el uso de redes sociales ficticias dentro del juego. Asimismo, las condiciones climáticas dinámicas, como tormentas y bancos de niebla, prometen alterar la conducción y la exploración del entorno.

La variación del clima será una de las mayores novedades del juego (Foto: Rockstar Games)

En términos de jugabilidad y extensión, la campaña principal ofrece alrededor de 100 misiones distribuidas a lo largo de cinco capítulos, lo que demandará cerca de 50 horas para completar la historia central de Jason y Lucia.

Para aquellos usuarios que busquen exprimir cada rincón del mapa y alcanzar el 100% del título, el desafío ascenderá hasta las 200 horas de juego. Entre las actividades secundarias más destacadas figura la tarea de identificar y fotografiar más de 170 especies animales distribuidas por Leonida, además de superar retos y eventos aleatorios que garantizan una experiencia distinta para cada jugador.

Cuándo estará disponible en Argentina y qué precio tendrá

En Argentina, los usuarios deberán esperar hasta las primeras horas del jueves 19 de noviembre para iniciar sus partidas. Sin embargo, dado que los horarios exactos de activación pueden presentar ligeras variaciones según la plataforma digital, se recomienda verificar la cuenta regresiva directamente en la PlayStation Store o en la Microsoft Store de cada consola.

En cuanto a su valor de mercado en la región, las tiendas digitales oficiales de Sony y Microsoft presentan precios diferenciados según la moneda y las cargas impositivas vigentes. La edición estándar del videojuego parte desde una base de US$ 79,99, monto al que en el país se le deben sumar los impuestos correspondientes a los consumos en moneda extranjera al momento de efectuar la compra.

Consolas compatibles y requisitos de descarga

En esta primera etapa comercial, el título está disponible exclusivamente para las consolas de última generación: PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Por el momento, la compañía desarrolladora no ha confirmado una fecha de lanzamiento para PC, lo que mantiene en vilo a los jugadores de computadora respecto a futuros anuncios.

El lanzamiento será exclusivo para las consolas de última generación (Foto: Rockstar Games)

Para quienes adquirieron el juego de manera anticipada, la predescarga se encuentra habilitada desde el pasado 10 de noviembre. Contar con los archivos instalados previamente resulta fundamental, ya que el título exige hasta 212 GB de espacio libre en la unidad de almacenamiento SSD de la consola, un volumen de datos que puede demorar varias horas en bajarse el día del estreno.

Un detalle importante para los coleccionistas y compradores tradicionales es que las copias en formato físico no incluyen un disco de instalación en su interior. En su lugar, la caja trae un código para canjear y descargar el software, por lo que disponer de conexión a internet y espacio suficiente en el disco rígido es indispensable en todos los casos.