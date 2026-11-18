El presidente Javier Milei recibió este 18 de noviembre el título de Doctor Honoris Causa en Humanidades, otorgado conjuntamente por el Instituto Universitario Isaac Abarbanel y la Universidad de Belgrano, en cuya sede porteña se realizó el acto. Durante su discurso, volvió a cuestionar el concepto de justicia social, apuntó contra la oposición y anunció que presentará su nuevo libro este mes.

Javier Milei, entre críticas y anuncios

Durante su disertación, el mandatario señaló: «Cada vez que se produce generación de riqueza, aparecen las ideas de la izquierda que quieren apropiarse del resultado ajeno. Es la noción de la justicia social en términos redistributivos, que tiene un par de problemas: el trato desigual ante la ley y el robo».

«Cuando generan esa situación, penalizan el ahorro y la inversión porque impiden apropiarse de los frutos del esfuerzo. Consecuentemente, surge un problema de incentivos, cae el crecimiento económico y la sociedad empobrece», precisó el jefe de Estado.

En la misma línea, amplió: «Si querían mejorar la situación de los más vulnerables, el remedio fue peor que la enfermedad. Lejos de estar mejor, la gente está peor, y Argentina es un caso emblemático de eso».

Por otra parte, anunció que el lunes 30 de noviembre presentará en el Palacio Libertad su libro titulado «Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica».

Según Milei, al asumir en diciembre de 2023 el país «estaba a mitad de tabla» e iba camino a convertirse en Cuba, «con un estadio previo en Venezuela». En ese marco, elogió la gestión de su titular de Hacienda: «Algo que no sucedió porque pude sumar al equipo al mejor ministro de Economía de toda la historia argentina, Luis Caputo, que hoy me honra con su presencia», planteó ante el aplauso del auditorio.