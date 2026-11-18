Mariana Fabbiani rompió el silencio después de que se conociera la internación de su marido, el productor televisivo Mariano Chihade, en el Instituto Fleni. La conductora utilizó sus redes sociales para agradecer las numerosas muestras de cariño que recibió su familia y compartió un mensaje esperanzador en medio de la preocupación por la salud de su esposo, quien deberá someterse a una intervención quirúrgica.

La información sobre la internación de Mariano Chihade generó repercusión en el ambiente televisivo. Según el parte médico difundido por el Instituto Fleni, el productor ingresó para realizarse estudios programados después de que una resonancia magnética detectara una imagen nodular en el cerebro. Actualmente permanece internado, clínicamente estable y acompañado por sus seres queridos.

El emotivo mensaje de Mariana Fabbiani por la salud de Mariano Chihade

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, Mariana Fabbiani agradeció el acompañamiento que recibió su familia desde que trascendió la noticia sobre el estado de salud de su esposo.

“Queremos agradecer profundamente las muestras de amor hacia Mariano y nuestra familia. Ese es el mayor sostén en este momento”, escribió la conductora.

Sus palabras reflejaron la importancia del apoyo de familiares, amigos, colegas y seguidores durante estos días.

En la misma publicación, Fabbiani realizó un pedido especial a quienes se mostraron preocupados por la evolución del productor.

Pidió que continúen acompañándolo con “amor y linda energía”, mientras atraviesa esta etapa de atención médica.

Finalmente, cerró su mensaje con una frase cargada de esperanza: “Esto también pasará”.

La publicación fue su manera de agradecer el afecto recibido y transmitir un mensaje de fortaleza en medio de la situación familiar.

Qué le pasó a Mariano Chihade, el marido de Mariana Fabbiani

La preocupación por la salud del productor comenzó después de que trascendieran detalles sobre los estudios médicos que motivaron su internación.

De acuerdo con la información difundida, Mariano Chihade ingresó al Instituto Fleni para realizarse estudios programados, luego de que una resonancia magnética detectara previamente una imagen nodular en el cerebro.

Este hallazgo llevó a los profesionales a indicar nuevas evaluaciones y una intervención quirúrgica.

Por el momento, no se difundieron detalles sobre la naturaleza de la lesión ni un diagnóstico definitivo.

La presencia de una imagen nodular no permite establecer por sí sola de qué tipo de lesión se trata, por lo que resulta importante esperar la información médica correspondiente.

El último parte médico de Mariano Chihade: cómo sigue su salud

Según el parte médico informado por el Instituto Fleni, Mariano Chihade permanece clínicamente estable y acompañado por su familia.

El centro de salud también confirmó que será sometido a una intervención quirúrgica, aunque en la información difundida no se precisó la fecha del procedimiento.

La estabilidad clínica constituye el principal dato oficial conocido hasta el momento sobre su evolución.

Tampoco se comunicaron resultados adicionales de los estudios ni detalles sobre el tratamiento posterior.

Mientras tanto, la familia mantiene una actitud de reserva respecto de la situación médica del productor.

Quién es Mariano Chihade, el esposo de Mariana Fabbiani

Mariano Chihade es un reconocido productor televisivo argentino y esposo de Mariana Fabbiani, una de las conductoras de mayor trayectoria de la televisión nacional.

A lo largo de su carrera desarrolló distintos proyectos vinculados con la producción de contenidos y el entretenimiento.

Su actividad profesional lo convirtió en una figura importante dentro de la industria televisiva, aunque suele mantener un perfil público más reservado que el de su esposa.

La pareja construyó una familia junto a sus dos hijos, Matilda y Máximo.

En esta oportunidad, la noticia sobre su internación llevó a Fabbiani a compartir públicamente el agradecimiento de toda la familia.

La preocupación por Mariano Chihade y el pedido de Mariana Fabbiani

Mientras se aguardan novedades sobre la intervención quirúrgica, Mariana Fabbiani eligió transmitir un mensaje de agradecimiento y esperanza.

La conductora destacó que las muestras de afecto representan un sostén fundamental para su familia y pidió continuar acompañando a Mariano con buenos deseos.

Por ahora, el dato médico confirmado es que Chihade permanece internado en Fleni, clínicamente estable y a la espera de una intervención quirúrgica.

La evolución de su salud y los próximos pasos del tratamiento dependerán de las evaluaciones de los profesionales que lo atienden.

En medio de la incertidumbre, la frase elegida por Mariana Fabbiani resumió el sentimiento de la familia: “Esto también pasará”.