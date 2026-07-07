Así es la casa de Juana Repetto: los cambios de decoración y diseño que planea para su hogar familiar

La casa de Juana Repetto está en plena transformación. Lejos de buscar una reforma integral, la actriz apuesta por pequeños cambios de arquitectura interior y decoración que le permitan adaptar cada ambiente a la rutina familiar que comparte con sus tres hijos, Timoteo, Belisario y Toribio.

A través de sus redes sociales, la actriz mostró distintos sectores de la vivienda —a la que bautizó como «Galaxy House»— y contó cuáles son las modificaciones que proyecta para lograr un hogar más funcional, luminoso y acogedor.

Un recibidor pensado para ganar amplitud

Uno de los primeros espacios que Juana quiere intervenir es el hall de entrada.

Su idea consiste en incorporar un gran espejo apoyado sobre la pared, un recurso muy utilizado en decoración para ampliar visualmente los ambientes y potenciar la luz natural sin necesidad de realizar obras.

Un comedor más cómodo para toda la familia

El comedor también forma parte de los cambios previstos.

La actriz explicó que planea reemplazar la mesa actual por una de mayores dimensiones para poder incorporar una cuarta silla, una modificación que le permitirá disfrutar de las comidas familiares con mayor comodidad.

La búsqueda apunta a combinar funcionalidad con una estética cálida y simple, acorde al estilo que predomina en toda la casa.

El living: más textura, iluminación y espacios para compartir

En el living, Juana tiene pensado sumar varios elementos decorativos que transformen la atmósfera del ambiente.

Entre ellos, una alfombra de gran tamaño para aportar calidez y delimitar el sector de estar, dos pufs redondos tipo «pastilla», ideales para crear asientos informales, y una lámpara de diseño que se convierta en protagonista del espacio.

Con estas incorporaciones busca generar un ambiente más confortable para recibir visitas y disfrutar de momentos en familia.

La cocina, el ambiente que no cambiaría

A diferencia de otros sectores de la vivienda, la cocina ya alcanzó el resultado que Juana buscaba.

La actriz aseguró que no modificaría absolutamente nada de ese ambiente y destacó especialmente la incorporación de banquetas, que terminaron de completar el diseño y aportar funcionalidad al espacio.

El gran proyecto pendiente: renovar el playroom

El único ambiente que todavía espera una transformación importante es el playroom.

Según contó, nunca llegó a intervenir ese sector y considera que será necesario realizar una reforma completa para convertirlo en un espacio pensado para las necesidades de juego, creatividad y esparcimiento de sus tres hijos.

Los consejos de decoración que recibió de sus seguidores

Como suele hacer, Juana recurrió a su comunidad en redes sociales para pedir ideas y opiniones sobre distintos aspectos de la decoración.

Uno de los temas que más comentarios generó fue el estado de las paredes blancas, que suelen ensuciarse con facilidad por las huellas de los chicos. Entre las recomendaciones, varios usuarios le sugirieron utilizar pintura lavable, una alternativa que permite limpiar las superficies con un paño húmedo sin afectar el acabado.

Otra consulta estuvo vinculada a un rincón vacío junto al aire acondicionado. Mientras la actriz pensaba incorporar una planta, algunos seguidores le recomendaron no llenar todos los espacios y apostar por un enfoque más minimalista, privilegiando la sensación de amplitud y equilibrio visual.

Juana coincidió con esa mirada y reconoció que no todos los rincones necesitan estar decorados para lucir armónicos.

Una casa que evoluciona junto con la familia

Lejos de buscar una vivienda de revista, Juana Repetto apuesta por una casa que acompañe el crecimiento de sus hijos y responda a las necesidades de la vida cotidiana.

Con pequeñas intervenciones, muebles funcionales y una decoración cálida, la actriz continúa transformando su hogar paso a paso, siempre abierta a incorporar nuevas ideas que le permitan combinar diseño, practicidad y confort.

Con información de revista Caras