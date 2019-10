Arrojan residuos patógenos en la zona de bardas de Regina

Residuos patógenos fueron arrojados en la zona de bardas de Regina, lo que generó inquietud por la presencia de distintos elementos, como jeringas y agujas, tirados en un sector que habitualmente es utilizado para prácticas deportivas.

Los residuos detectados en la zona de bardas son utilizados para diálisis, por lo que llamó la atención que fueran tirados en ese sector, cuando estos elementos son recolectados por una empresa que se dedica a darle una disposición final.

No obstante, según se pudo saber, los residuos no habrían sido generados por centros de atención médica, sino que podrían provenir de personas que aún no son sometidas a hemodiálisis y que realizan la colocación de sueros de diálisis en domicilios.

El hallazgo se registró esta semana en un sector cercano al nuevo camino de acceso a la barda norte, denominado como calle Mario Franco; que nace en proximidades al cementerio de Villa Regina y permite acceder hasta el basural municipal situado sobre la barda norte.



Foto: Néstor Salas.



Al lugar se accede a través de una picada que nace en ese camino y que está direccionada hacia el Aero Club de Villa Regina. A unos 60 metros de la bifurcación, sobre la margen este del camino, junto a otros residuos como escombros, botellas y partes de lavarropa, se apilaba una importante cantidad de bolsas de “solución polielectrolítica para diálisis peritoneal”, junto a cánulas, llaves de tres vías, jeringas y agujas.

Este sector es utilizado habitualmente por personas que realizan actividades de caminata sobre la zona de bardas y por ciclistas que aprovechan las dificultades del camino para sus prácticas deportivas.

Médicos consultados sobre estos residuos explicaron que los elementos descartados son habitualmente usados por pacientes que deben dializarse y lo hacen en sus domicilios a través de un catéter colocado en la cavidad peritoneal del abdomen. No necesariamente un profesional de la salud debe intervenir en la maniobra de diálisis, sino que los mismos pacientes son entrenados para hacer las prácticas por sus propios medios.



Foto: Néstor Salas.



Por su parte desde la empresa Zavecom, que realiza la recolección y disposición final de los residuos patológicos, indicaron que la presencia de esos elementos es llamativa, dado que no existen inconvenientes con los generadores en la localidad. “Los generadores de residuos patológicos en Regina tienen posibilidad de desechar un volumen superior al que habitualmente desechan”, señaló Rómulo Zanini, uno de los propietarios de la firma.

Al mismo tiempo estimó que los residuos detectados en la zona de bardas al norte de la ciudad, fueron a parar a ese lugar por un error. Agregó que tras tomar conocimiento de la situación, la empresa proveyó al municipio de los bolsones en los que se debe disponer los residuos patógenos.

En este sentido desde el área de Medio Ambiente del municipio reginense, apuntaron que esta semana tomaron conocimiento de la presencia de los residuos patógenos en ese sector de la meseta, por lo que se dispuso de un operativo para realizar la limpieza del lugar en la mañana de ayer. Los bolsones fueron trasladados para su recolección junto a los patológicos que genera el municipio con el servicio de esterilización canina.