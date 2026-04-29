ANSES: aumento del 3,4% en Pensiones No Contributivas y calendario de pagos para mayo 2026

ANSES ajustará todos los haberes previsionales el próximo mes siguiendo la fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/24. Este incremento del 3,4%, derivado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, impacta de forma directa en las Pensiones No Contributivas, que mantienen su vínculo legal con el valor de la jubilación mínima.

Según el esquema oficial, los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas verán reflejada esta actualización técnica en sus cuentas a partir de la segunda semana de mayo 2026, un mes marcado por la continuidad del bono extraordinario pero también por un análisis crítico sobre el poder adquisitivo real, dado que el refuerzo de ingresos permanece congelado en términos nominales frente a la evolución de los precios.

ANSES: el nuevo valor de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez

Dentro del universo prestacional de la Administración Nacional de la Seguridad Social, las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez representan uno de los sectores con mayor demanda de información. Con el aumento del 3,4%, el haber base de estas Pensiones No Contributivas se ubicará en $275.221,87.

Al sumarse el bono de $70.000 (que el Gobierno decidió mantener sin actualizaciones), el monto total de bolsillo para los titulares de estas Pensiones No Contributivas ascenderá a $345.221,87.

Asimismo, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llegará a $384.539,27 ($454.539,27 con el complemento), asegurando que el esquema de protección social de la Administración Nacional de la Seguridad Social mantenga la trazabilidad con la inflación de marzo.

Calendario de pagos de las Pensiones No Contributivas para mayo 2026

ANSES confirmó que el cronograma de acreditación para las Pensiones No Contributivas se iniciará el lunes 11 de mayo 2026. El calendario, organizado por la Administración Nacional de la Seguridad Social según la terminación del documento de identidad, queda conformado de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1 : lunes 11 de mayo 2026.

: lunes 11 de mayo 2026. DNI terminados en 2 y 3 : martes 12 de mayo 2026.

: martes 12 de mayo 2026. DNI terminados en 4 y 5 : miércoles 13 de mayo 2026.

: miércoles 13 de mayo 2026. DNI terminados en 6 y 7 : jueves 14 de mayo 2026.

: jueves 14 de mayo 2026. DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo 2026.

Este esquema de las Pensiones No Contributivas se verá interrumpido únicamente por el feriado del 25 de mayo 2026, por lo que la Administración Nacional de la Seguridad Social recomienda a los titulares verificar sus liquidaciones anticipadamente a través de la plataforma Mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social.

Impacto real: las Pensiones No Contributivas frente a la inflación de mayo

A pesar del ajuste mensual aplicado por la Administración Nacional de la Seguridad Social, el análisis técnico revela una caída en el poder de compra de las Pensiones No Contributivas. Al permanecer el bono de $70.000 congelado desde marzo 2024, el refuerzo ha perdido más del 50% de su capacidad adquisitiva real.

Según los especialistas, si la Administración Nacional de la Seguridad Social hubiera actualizado este componente según el IPC, el bono debería superar los $151.000 en mayo 2026. Esta situación genera que las Pensiones No Contributivas con bono se ubiquen hoy un 9,4% por debajo de los niveles de noviembre 2023, planteando un escenario complejo para los beneficiarios de menores ingresos del sistema previsional.