Aseguran que el 85% de las escuelas volvió a la presencialidad en Neuquén

La ministra de Educación de Neuquén, Cristina Storioni, afirmó que el 85% de las escuelas donde estaba previsto que se retome la presencialidad, pudieron hacerlo sin problemas. Se trata de 118 comunidades educativas donde se decidió que vuelvan a las aulas los estudiantes de jardines de infante, primer, segundo y tercer grado, escuelas rurales y de educación especial. El sindicato docente ATEN cuestionó la decisión por considerar que no están dadas las condiciones epidemiológicas.

Desde el sindicato consideran una irresponsabilidad retornar a la presencialidad por la movilidad que genera, que el secretario general, Marcelo Guagliardo, calculó en unas 100.000 personas. Se preguntaron si la decisión responde a las presiones de los grupos de padres, como los que el viernes pasado prendieron velas en lugares céntricos de las ciudades del Alto Valle.

Esta mañana, Storioni resaltó que los sectores que retornaron hoy son parte de un primer tramo, conformado por 118 comunidades educativas, y dijo que antes de la conferencia realizaron el relevamiento del que surgió que el 85% de las escuelas no tuvieron problemas, por lo que continuarían con el programa, observando cada paso.

La ministra también aclaró que no está en agenda modificar el calendario escolar para cambiar la fecha de las vacaciones de invierno, aunque reconoció que hay distintas propuestas que se trabajan con diversos sectores. En Neuquén, las vacaciones de invierno están previstas desde el 12 al 23 de julio.

La idea de cambiar el receso surgió de la provincia de Buenos Aires, aunque no hay definiciones. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, negó que en ese distrito se modifiquen, pero indicó que podrían haber novedades en otros.

No solo ATEN cuestionó el regreso a la presencialidad. ATE pidió protocolos claros y llamó a los auxiliares de servicio a sumarse a la retención de tareas.

Las localidades donde no se ordenó el retorno a la presencialidad fueron las de la Confluencia: Neuquén, Plottier y Centenario. También Senillosa, Plaza Huincul, Cutral Co, Zapala y Rincón de los Sauces. En la zona norte no hubo retorno a las aulas en Chos Malal, Huinganco, Las Ovejas y Andacollo.