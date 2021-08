Así encontraron a Frutos en la montaña, tras denunciar un nuevo ataque en Villa Mascardi

"Estaba consciente, mojado y con un cuadro de hipotermia. Tenía un golpe en la cara y se constataron lesiones leves". De esta forma, la fiscal jefe Betiana Cendón describió el hallazgo del presidente de la junta Villa Mascardi, Diego Frutos, en un sector montañoso anoche alrededor de las 23.

"El grupo Coer trabajó en la búsqueda de Frutos ante un riesgo inminente de enfrentamiento. Escuchábamos detonaciones de fuego y en función de esa situación de riesgo, saqué a los civiles de ese lugar", detalló Cendón.

La alarma surgió por la tarde cuando Frutos envió un audio a uno de sus vecinos denunciando que estaba siendo víctima de un nuevo hostigamiento y que huía a la parte alta de la montaña a fin de resguardarse. Pedía también a ese vecino que diera aviso a la policía.

De inmediato, una comisión policial de la Unidad 42 y el grupo Coer, junto a los fiscales Cendón y Martín Lozada, se constituyeron en el lugar. "Había poca información y no sabíamos a dónde estaba. Por eso, se dispuso un rastrillaje y a las 23, avisaron por radio (ya que no había señal en ese lugar) que lo habían encontrado", informó Cendon.

Efectivos del Coer dieron con el propietario de La Cristalina en un sector alto de la montaña, a más de un kilómetro de la propiedad Los Radales. Cendon destactó que, por el estado de Frutos, debieron bajarlo "a cuestas". "No era fácil por las condiciones del terreno y la nieve. Lo abrigaron y lo trasladamos al hospital. Aún no pude tomarle declaración. Estaba consciente pero golpeado. No hablé con él", dijo.

Señaló que, en el transcurso de esta mañana, se le tomará declaración testimonial una vez que acceda al alta médica. "Se constataron lesiones leves. No sabemos qué pasó. En principio, tenemos el audio y salimos corriendo a la búsqueda de una persona en una situación de violencia. Pero no lo encontrábamos. Por eso, el objetivo empezó a variar con las horas. Ahora, veremos el contexto de toda esta situación", indicó.

Frutos radicó varias denuncias por agresiones contra la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu, que tomó en noviembre de 2017 tierras de Parques Nacionales. También los acusó de incendiar su propiedad La Cristalina. Esta semana, el dirigente vecinal expuso la situación en el Foro de Tierras que se llevó a cabo en el hotel Inacayal donde se produjo un enfrentamiento entre referentes de comunidades mapuches y los llamados Jóvenes Libertarios.