Así está Bariloche por el coronavirus

En solo 24 horas, el centro de Bariloche cambió por completo. Contadas personas caminan por las principales arterias de la ciudad, unos pocos autos circulan cada tanto.

La mayoría de los negocios tienen sus puertas cerradas y los que permanecen abiertos, advierten al público sobre la atención restringida con carteles en los ingresos. Poco a poco, a partir de las 10, algunos abren sus puertas.

La mayor concentración de gente se encuentra en las cuadras donde hay bancos. En Moreno y Quaglia, por ejemplo, confluían dos hileras del Correo Argentino y una entidad bancaria.

Dos taxistas aguardan en la esquina de Mitre y Quaglia algún posible cliente. "Bajó un montón el movimiento en relación a ayer. Más aun en el aeropuerto. Anoche llegó un vuelo con solo 15 personas y tomaron un solo taxi. Por ahí arriba se ve más movimiento por el supermercado pero después muere", reconoció Raúl.

Los locales gastronómicos deberán cerrar hoy a las 20. Foto: Alfredo Leiva

Osvaldo, el otro taxista, usa guantes de látex y aseguró que tira "Lisoform" cuando se baja cada pasajero. "El turismo siempre baja un poco para esta época pero con la gente de Bariloche hay trabajo. Es una pena", indicó.

Los llamados "arbolitos" -aunque en menor cantidad- siguen ofreciendo "cambio" frente a algunas galerías. "Máximo 5 personas. Aguarde ser llamado por favor", indica el cartel en una farmacia céntrica.

Un puñado de turistas recorren las chocolaterías más grandes. En el sector de la confitería, son menos aun.

En una esquina céntrica, una pareja le consulta a un canillita sobre algún hotel que no cierre sus puertas.

Una de las galerías de la calle Mitre. Foto: Alfredo Leiva

"Llegamos el lunes y anunciaron todo esto. Obviamente no pudimos hacer nada pero tenemos pasaje de vuelta recién para el 27 y tenemos que ver a dónde nos vamos a alojar", señaló Nicolás Vivas, de La Plata.

Desde el hostel donde se alojan ya los notificaron respecto al cierre. "No podemos volver porque no hay transporte. Tampoco pueden cubrir la sobredemanda. Pero hoy no sabemos a dónde quedarnos. Fuimos a consultar a la Oficina de Informes Turísticos de la municipalidad y también está cerrado", dijo el hombre.