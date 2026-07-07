El gobierno de Javier Milei retoma la agenda: mesa política, vigilia en Tucumán y Tedeum en Buenos Aires

Tras el épico pase de la Selección Argentina a cuartos de final del Mundial, el Gobierno retoma la agenda y vuelve a enfocarse en sus objetivos. La mesa política se reunirá este miércoles a las 17 para definir la estrategia legislativa sobre los proyectos prioritarios para la Casa Rosada, en la previa del viaje del presidente Javier Milei a Tucumán para participar de la celebración del Día de la Independencia.

La reunión estaba prevista para el martes, pero se reprogramó para el miércoles por el partido entre Argentina y Egipto. El agónico triunfo de la “Scaloneta” significó una inyección anímica para la administración libertaria en el marco de la nueva etapa que intentan abrir tras la salida de Manuel Adorni.

La mesa política volverá a ser comandada por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, aunque esta vez también ganará centralidad Diego Santilli, quien participará por primera vez como jefe de Gabinete y pondrá en común los avances en las negociaciones con los gobernadores para avanzar con las leyes libertarias.

Se espera que también asistan el vice de Santilli, Ignacio Devitt; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina; y se sumará el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, una de las caras nuevas del Gobierno junto con el vocero Adrián Ravier.

El encuentro será una continuidad del que encabezó la hermana de Javier Milei la semana pasada con diputados y senadores de La Libertad Avanza para fijar las prioridades de la agenda parlamentaria. La reforma electoral figura en el podio junto con la ley de Zonas Frías y los cambios en Inocencia Fiscal.

Además, Milei ratificó que están trabajando en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central por la cual buscarán impedir que la entidad monetaria financie al Tesoro. Para elaborar el proyecto, el presidente recibió este miércoles en la residencia de Olivos a los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación) y el titular del BCRA; Santiago Bausili.

Milei viajará este miércoles a Tucumán por el 210° aniversario de la Independencia. Compartirá el acto central con el gobernador peronista Osvaldo Jaldo (aliado del Gobierno), buena parte del Gabinete y otros mandatarios provinciales. La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a ser excluida de las invitaciones oficiales, pero asistiría por su cuenta tal como hizo en el acto del Día de la Bandera en Rosario.

De acuerdo con la agenda oficial, a la medianoche se entonará el Himno Nacional frente a la Casa Histórica, y a continuación el presidente brindará un discurso por la fecha patria. Luego volverá a Buenos Aires para participar, desde las 10.30, del tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana.

Bullrich quiere activar el Senado

Antes de la cumbre en Rosada, la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, tiene previsto realizar una reunión de Labor Parlamentaria al mediodía con los demás titulares de bancadas para coordinar una última sesión antes del receso invernal. No se celebraría esta semana, sino el próximo jueves 16.

El objetivo de Bullrich es tratar ese día la demorada ley de inviolabilidad de la propiedad privada; la Ley Hojarasca, de derogación de normas obsoletas; y pliegos judiciales, entre los que se encuentra el del camarista laboral Víctor Pesino. La oposición denuncia que la prórroga de Pesino después de los 75 años es una “devolución de favores” del Gobierno a cambio de haber fallado a favor de la reforma laboral.

La reforma electoral, en tanto, está en plenas negociaciones. En Balcarce 50 consideran que la eliminación o eventual suspensión de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) será clave para la reelección de Milei el año que viene, y para eso buscan consensos con los gobernadores que se traduzcan en votos en el Congreso.

La opción que el oficialismo puso sobre la mesa es la vuelta del sistema de “colectoras”, por el cual los gobernadores podrían competir con sus propias listas, pero anexadas a la candidatura presidencial de Milei. Para eso, habría que adaptar el diseño de la Boleta Única de Papel (BUP). La propuesta todavía cosecha dudas entre los dialoguistas.

Adorni mantiene la custodia

Aunque el Gobierno se esfuerza en dar vuelta la página, no logra escapar del caso de Manuel Adorni. En su segunda conferencia de prensa como vocero presidencial, Ravier confirmó ante una consulta de la prensa que el exjefe de Gabinete, “por motivos de seguridad, por ahora mantiene” la custodia personal.

Adorni había denunciado ante la Justicia haber sufrido amenazas en medio de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. Ravier aclaró que la custodia del exfuncionario es “reducida”. Está a cargo de efectivos de la Policía Federal Argentina y aseguran que podría ser por un año.

Por otra parte, Ravier negó que la administración libertaria haya impulsado una auditoria interna para investigar las compras realizadas por los empleados de la Jefatura de Gabinete en nombre de Adorni. “El tema está en la Justicia. Estas personas deben declarar ante la Justicia. No tenemos un mecanismo aparte de la Justicia que interrogará y evaluará”, aclaró.