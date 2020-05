Así realizan el seguimiento de los repatriados en San Martín de los Andes

Es algo sabido por todo el mundo que quienes regresan de zonas de riesgo por la transmisión de coronavirus, deben realizar un aislamiento de 14 días. Aun la cuarentena comenzó el 19 de marzo, aun son muchos los vecinos que continúan retornando, por eso, desde el Municipio de San Martín de los Andes se explicó cómo les realizan el seguimiento para controlar que cumplan con la medida sanitaria.

El primer punto es que los recién llegados deben cumplir las dos semanas de aislamiento, aunque ya lo hayan hecho en el lugar en el que estaban. Durante el traslado a su localidad, también se les realizan controles en las postas sanitarias organizadas con las provincias por las que circulan. En la terminal de Neuquén capital les miden la temperatura y chequean que no tengan síntomas compatibles con coronavirus.

Una vez que llegan a sus localidades, los repatriados deben declarar dónde se alojarán durante el aislamiento. En esta declaración jurada se les advierte: “el incumplimiento de esta medida implica un potencial daño para la salud pública ya que se corre el riesgo de la propagación masiva del virus, y se estaría poniendo en peligro la salud de otras personas”, por lo cual “tendrá consecuencias legales si no se cumple”.

Así regresaban a Villa la Angostura cuatro vecinos que regresaron de Andorra. (Gentileza).-

Luego, el personal de la Zona Sanitaria realiza el seguimiento a través de llamadas telefónicas. Se pide a las personas que se hagan un autocontrol de síntomas y se chequea que cumplan las medidas. Estas son: permanecer en su domicilio (interior y exterior) por los 14 días, usar el barbijo en los lugares de la casa compartidos con las otras personas y que no fueron identificados como contacto estrecho (si todos los convivientes están identificados como contacto estrecho no deberán colocárselo), no compartir elementos de higiene personal ni utensilios, no tener visitas (si fuera estrictamente indispensable, deberá tomar todas las medidas de protección necesarias para evitar potenciales contagios).

El Municipio sanmartinense indicó que hay 130 vecinos que se encuentran cumpliendo con esta medida y que tienen un promedio de 3 o 4 casos sospechosos, que finalmente fueron descartados. La mayoría estaban en Buenos Aires tras haber regresado de viajes al exterior, de países como España, Brasil, Italia o Estados Unidos.

Además, el Municipio de Villa la Angostura informó este fin de semana sobre la repatriación de cuatro vecinos que regresaron de Andorra.