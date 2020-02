Así será la despedida del satélite Saocom 1B desde Bariloche

Este viernes desde Bariloche, el satélite argentino de observación Saocom 1B construido por la empresa INVAP, iniciará su traslado rumbo a Cabo Cañaveral, en Estados Unidos. Habrá un acto protocolar, del que participarán autoridades provinciales y nacionales. Las operaciones ya comenzaron este jueves y finalizarán en la madrugada del sábado, con la partida del avión hacia Florida.

La agenda protocolar se desarrollará mañana desde las 9.15 y hasta las 11.40 en el aeropuerto barilochense "Tte. Luis Candelaria". A las 10 está previsto el inicio del acto con las palabras de bienvenida a cargo del director ejecutivo y técnico de la CONAE, Raúl Kulichevsky, y del CEO de Invap, Vicente Campenni.

Luego será el turno de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras; el ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza; y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Después será la entrega formal del satélite de parte de Invap a Conae.

Por otra parte, este jueves arrancó en la sede de Invap la carga de conteiners del satélite y el panel solar además de la colocación de la lona institucional. Minutos antes de las 14, arribó al aeropuerto avión AN 124 de Volga Dnepr, más conocido como Antonov.

En la Sede Central de INVAP le dimos la bienvenida al Antonov que se va a llevar al #SAOCOM1B ✈️🛰️👏@CONAE_Oficial @ciencia_ar pic.twitter.com/64p6ukfbDI — INVAP (@invapargentina) February 20, 2020

Cómo sigue el cronograma de operaciones

VIERNES

4 00 AM | Se iniciara el operativo de transporte por carretera, partiendo desde INVAP SE hacia el aeropuerto de Bariloche

5 00 AM | Arribo aproximado del convoy al aeropuerto.

El mismo será escoltado por Gendarmería Nacional y Protección Civil y considera una longitud aproximada de 250 mts

7 30 AM | ya con luz diurna, se inicia el armado de la rampa del AN 124 en la nariz del mismo para iniciar la carga el satélite dentro de su contenedor será transferido por la grúa desde el carretón que lo transportó por carretera hasta la rampa del avión.

10 00 AM | Acto oficial en el que asistirán entre otros, autoridades provinciales y nacionales momento en el cual se detendrá la carga

11 30 AM | Continuidad de carga, finalizada la carga por nariz del avión, se continuará con la carga por cola del equipamiento de soporte

5 00 PM | Estimación de finalización de la carga.



SÁBADO

3 00 AM | Acreditación de pasajeros que viajarán en el AN 124 (personal de INVAP SE y VENG SA),

4 00 AM | Partida del avión desde el aeropuerto de San Carlos de Bariloche, con destino final Cabo Cañaveral haciendo escala en Santiago de Chile