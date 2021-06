Asumió Funes de Rioja al frente de la UIA, en medio de cruces con De Mendiguren

La Unión Industrial Argentina (UIA) tiene, desde este martes, una nueva conducción a cargo del abogado laboralista Daniel Funes de Rioja, quien fue elegido de manera unánime hasta mediados de 2023 por los miembros del Consejo General de la Institución.

Así, el letrado reemplaza al aceitero Miguel Acevedo, después de dos mandatos, pero en medio de un escándalo. Si bien hubo una lista única de consenso, el traspaso estuvo algo convulsionado y dejó ver las heridas que quedaron por la ocupación de los lugares del comité ejecutivo.

Es que en medio de los discursos, apareció José Ignacio "Vasco" de Mendiguren y, tras pedir la palabra, denunció que hubo "irregularidades" en el armado de la lista.

Además, reiteró sus fuertes críticas contra el grupo Techint por haberlo "vedado" y destacó que para que la organización sea transparente es necesario "que no la maneje una cúpula".

"Tan anormal ha sido esta elección que hasta ahora las cámaras no hemos recibido la lista. Me importa el futuro, buscar la transparencia, recuperar la institucionalidad”, declaró el ex diputado en el zoom convocado para realizar el acto de cambio de autoridades.

Pero su discurso cayó en saco roto ya que, con la lista armada, ningún otro industrial lo defendió, ni siquiera aquellos que apoyaban su regreso al comité ejecutivo de la Unión.

Sin embargo, sí hablaron Eduardo Nougués, de Ledesma; Cristiano Rattazzi, de FIAT, y Adrián Kaufmann, de Arcor, quienes negaron que lo hubieran vetado y plantearon que los dos apoderados tenían la lista definida hace diez días. Por su parte, Funes de Rioja aclaró después que "no existe veto de naturaleza alguna".

Pasada la tormenta, el comité ejecutivo se completó con los vicepresidentes Luis Betnaza (Cámara Argentina del Acero); Eduardo Nougués (Unión Industrial de Jujuy); Adrián Kaufmann Brea (Unión Industrial de Córdoba); Guillermo Moretti (Federación Industrial de Santa Fe); Miguel Acevedo (UIC); Luis Tendlarz (Unión Industrial de Catamarca); Carlos Garrera (Adimra) y David Uriburu (Cámara del Acero).

El vicepresidente Pyme es Matías Furió, de la Cámara Argentina del Juguete (CAIJ); el secretario, Miguel Ángel Rodríguez, por la Unión Industrial de CABA; y el tesorero, Martín Rappallini, por la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA).

El Prosecretario 1° es Silvio Zúrzolo, de la entidad bonaerense Adiba; y el Protesorero 1°, Isaías Drajer, por la Federación de Industrias Farmoquímicas y de Sanidad agropecuaria. Carolina Castro, por los autopartistas, será la Prosecretaria 2°, en tanto que la presidente de la Unión Industrial de Salta, Paula Bibini, ocupará el cargo de Protesorera 2°.

Completan los 26 lugares del comité ejecutivo los siguientes vocales: Walter Andreozi (Santa Fe); Martin Cabrales (Copal); José Luis Cíntolo (Adimra); Hugo Goransky (San Juan); Diego Leal (San Luis); Cristiano Rattazzi (Adefa); Pedro Reyna (industria maderera); Agustina Schcolnik (Federación de Industrias celulósicas, papeleras y afines); Jorge Sorabilla (La Rioja); y Miguel Zonnaras (Federación industriales de productos alimenticios).