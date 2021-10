Ataques incendiarios: “Sin un servicio de inteligencia, será dificíl”

Los 50 mil habitantes de El Bolsón vieron alterada la tranquilidad de la aldea de montaña durante el último mes. El ataque incendiario al centro de informes a inicios de octubre generó conmoción. A pocos días, se sumó el atentado en Vialidad Nacional en Bariloche. El último incidente en el Club Andino Piltriquitrón terminó por conmocionar a la comunidad. El intendente Bruno Pogliano consideró, en cambio, que los hechos de violencia se remontan mucho más atrás en el tiempo y que “son encadenados”.

P:- Tras los incidentes, ¿cuál es la situación actual la comunidad ?

R:- Los ánimos están más calmados pero el dolor sigue presente. Esta situación generó indignación y temor. Por eso, estamos con mucha fuerza exigiendo a la justicia federal que encuentre a los culpables. Es unánime. Queremos un verano en paz. De todos modos, la temporada está garantizada en cuanto a la seguridad. No habrá problemas con los turistas. Ya tenemos un nivel elevado de reservas. Con el Previaje, tenemos enero completo. Tampoco hemos tenido cancelaciones. El turista entiende que atacan puntos estratégicos y no se van a meter con las personas.

P:- ¿Considera que hay avances para dar con los responsables de los ataques?

R:- Se está trabajando, pero nos queda este sinsabor de que no están los culpables de estos hechos que son encadenados. Esto comenzó hace 4 años con la toma del edificio municipal, las pintadas, la quema de la bandera argentina, se vandalizó el busto de San Martín, la ocupación de la iglesia, luego, la oficina de turismo, Vialidad en Bariloche y por último, la gota que rebalsó el vaso, el Club Andino. Tocó a nuestros pioneros, nuestra identidad, nuestros orígenes. Causó indignación y temor y nos sentimos vulnerables.

P:- ¿Cómo siguió el cruce entre la gobernadora Arabela Carreras y el gobierno nacional por el pedido de fuerzas federales en la región andina?

R:- En uso de sus facultades, la gobernadora hizo un pedido al presidente. En el cruce no intervenimos, pero respaldamos la solicitud. Si vamos a los hechos concretos, ese mismo día llegaron los efectivos de Gendarmería a la localidad que, hoy patrullan las calles de El Bolsón. Todo fue político mediático. Lo que también pedimos es el envío de fuerzas de inteligencia para determinar este hilo conductor. No tenemos dudas que se trata de terrorismo. Son atentados a la seguridad pública.

P:- Desde diversos sectores, se cuestionó mucho la alusión al término terrorismo.

R:- Según mi mirada conceptual, el terrorismo es infundir terror. Una comunidad siente temor ante este tipo de hechos. A través del fuego, quieren meter miedo. En esa base, hablamos de terrorismo. No son hechos aislados. Insisto: tienen hilo conductor. Y siempre con inscripciones y amenazas.

P:- En el último incidente del Club Andino, hubo amenazas contra usted.

R:- Sí, en este último hecho me amenazan personalmente en el panfleto. Hasta ahora no lo habían hecho. Tratan de vincularnos con gente que tiene dinero, como Lewis, Benetton, asentados en esta zona. Buscan una complicidad que no existe. Nunca fui contador de Lewis. Yo tenía mi estudio, pero jamás manejé la cuenta de Lago Escondido. Acá hablamos de un grupo minucioso de delincuentes que tienen intereses más vinculados al anarquismo que a formar parte de una sociedad con instituciones. No reconocen nuestra bandera, ni nuestras instituciones.

P:- Hubo cuestionamientos también por señalar a grupos mapuches.

R:- Yo nunca hablé de mapuches. Hablé de delincuentes. Estamos frente a un grupo terrorista de delincuentes minoritario. Con diversas comunidades originarias de El Bolsón hacemos un trabajo en conjunto, como Rinconada Nahuelpan o, el lonko Alejandro Huenchupan de la comunidad Tequel Mapu que escribió una carta muy dura contra la Lof Quemquemtreu. Nosotros usamos la palabra delincuente. Nunca hablamos de mapuches ni vinculamos los episodios con los pueblos originarios.

P:- ¿Hubo avances la investigación?

R:- Nos preocupa que no se puedan determinar los culpables luego de 4 años. No es un problema de este gobierno porque hablamos de un gobierno anterior también. Lo cierto es que sin un servicio de inteligencia -que es facultad del gobierno nacional- será difícil. En paralelo, la policía provincial está investigando y ha aportado pruebas. Los perros rastreadores han llevado hasta determinados lugares, al igual que los análisis de las cámaras del lugar y las estaciones de servicio para la carga de bidones.

La terminal de ómnibus a un paso

Bruno Pogliano firmó un convenio con el director de Obras del Ministerio de Transporte de Nación, Francisco Echarren, para el llamado a licitación de la construcción de la futura terminal de ómnibus. La obra tendrá un costo de 230 millones de pesos. Y el primer desembolso será del 50%.

El objetivo es que el proyecto sea aprobado por el Concejo Municipal los primeros días de noviembre para concretar el llamado a licitación hacia fin de mes. “El desafío es firmar el contrato con la empresa a mediados de diciembre”, indicó Pogliano.

La localidad solía tener 15 servicios diarios pero en el último tiempo, cuenta con alrededor de 25. Los micros paran en el centro de El Bolsón. La futura terminal estará ubicada en el acceso norte, frente a la estación de servicio. “Calculamos que hoy tenemos unas 12 mil camas. Con el 100% de ocupación en temporada, cada vez se suma más oferta”, señaló Pogliano.

Advirtió que en temporada alta, “mínimamente, se triplica la población de El Bolsón”.