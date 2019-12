ATE denuncia maltrato en el servicio de cocina del hospital cabecera de Neuquén

El delegado de la junta interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Juan Millapan, denunció maltrato en el sector de cocina del Hospital Castro Rendón. Señaló que hace un año el jefe del sector abusa de su autoridad y retiene certificados de los empleados, sin entregarlos a las autoridades correspondientes.

Millapan indicó que los malos tratos se dirigen, sobre todo, a las compañeras cocineras por lo que esta mañana se reunieron con la comisión de violencia de género de ATE, para elaborar un dispositivo para el sector de cocina: "Acá hay una situación de machismo por parte de esta persona".

Sostuvo que el jefe del servicio hace alrededor de un año que abusa de su autoridad. Explicó que el superior cuestiona los certificados médicos "que les corresponden por derecho", en especial las licencias por profilaxis. Agregó que tampoco otorga los artículos por estudio y exámenes "a las compañeras que están estudiando".

El delegado gremial relató que a fines de noviembre comenzaron a llamar a trabajadoras para descontarles los días porque el jefe del sector no había presentado "en tiempo y forma" las licencias por profilaxis.

Por eso, y por algunas situaciones específicas de maltrato que denuncia el gremio, al menos 12 empleadas elaboraron y firmaron una nota que estregaron a los directivos del hospital, informando de la situación. Luego de dos semanas de insistir, el lunes se reunieron con las autoridades del nosocomio, quienes se comprometieron a designar un mediador en el conflicto entre las trabajadoras de la cocina y el jefe del sector.

El puto cúlmine

"Ayer llegué de solucionar un conflicto en el quirófano y me encuentro con que una compañera lloraba y lloraba en una oficina, en la que la habían encerrado con el supervisor, el jefe del sector y la jefa de departamento", relató Millapan y continuó: "Una de las delegadas les pidió que la dejen entrar, porque por derecho le corresponde tener representación, pero no le abrían la puerta". Señaló que recién cuando les dijo, tras la puerta, que "la reunión no podía seguir en esas condiciones", abrieron la puerta y dejaron salir a la compañera.

El sindicalista reprochó la actitud de la jefa de departamento por propiciar la reunión entre quien denunciaba maltrato y quien lo ejercía, cuando lo indicado es buscar un mediador. Añadió que, además, la responsable del área "debería haber contenido a la trabajadora" y no exponerla a esa situación.

"Los jefes muchas veces se piensan que pueden hacer lo que quieren con tu vida y no es así", enfatizó y sentenció: "No podemos tolerar ningún tipo de maltrato de nadie con nadie".

Las denunciantes son mujeres del sector de cocina

El documento entregado al directorio del Hospital Castro Rendón fue elaborado y firmado por unas 12 trabajadoras, pues desde ATE aseguran que los casos de abuso de autoridad y maltrato se dirige sobre todo a las compañeras.

Millapan contó que a fines de noviembre una empleada solicitó una licencia que le adeudaban desde 2017 y que se vencía a fin de año, pero que el jefe del sector se negó a otorgársela porque "ya se había tomado licencia por maternidad por mucho tiempo".

También relató el caso de una empleada de 63 años, que por falta de aportes aún no puede jubilarse, que tiene tres hernias de disco y que por orden de la junta médica le corresponde una adecuación de tareas. Explicó que el jefe del sector no hizo caso a las indicaciones y que por eso la compañera volvió a lesionarse.

El delegado de ATE agregó que el superior acostumbra cuestionar los certificados que presentan las madres solteras cuando sus hijos se enferman y que tampoco les otorga los artículos por exámenes y estudios. "Acá hay una situación de machismo por parte de esta persona", remarcó.