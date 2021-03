ATEN recordó los 15 años de la zona liberada y apeló a «mantener la memoria»

Esta tarde, las maestras y maestros nucleados en ATEN se congregaron en dos espacios para recordar los 15 años de la denominada "zona liberada", el hecho que consistió en el desalojo del bloqueo a la refinería de YPF a manos de supuestos obreros de la construcción. El secretario general, Marcelo Guagliardo destacó la "resistencia" de aquel momento. La caravana unió la plazoleta Carlos Fuentealba en Cutral Co y la torre de YPF, en Plaza Huincul.

El dirigente provincial fue el encargado de cerrar la lista de oradores y recordó que ese 30 de marzo de 2006, en el medio de un conflicto con el gobierno provincial, la pelea que se dio "nos salió muy caro porque acá se sufrió mucho y más se sufrió en Arroyito", al año siguiente en alusión al asesinato de Fuentealba.

Guagliardo insistió que hoy continúan dando "pelea por la justicia, contra la impunidad, por la memoria, no entregamos salarios, ninguna conquista jubilatoria ni el derecho a la educación. Eso somos como ATEN".

Antes, la secretaria adjunta de la conducción provincial, Susana Delarriva apeló a la responsabilidad de "construir memoria" porque "somos los que formamos política y pedagógicamente a los hijos del pueblo trabajador". La caravana llegó hasta la torre de YPF, en Plaza Huincul.

El punto de concentración fue la plazoleta "Carlos Fuentealba", situada en el parque industrial de Cutral Co. Allí la conducción local de ATEN, a través de Luis Solavaggione recordó que, hace 15 años "ATEN está de pie enseñanza y aprendiendo, haciendo pedagogía de la memoria". "Hoy como ayer seguimos repudiando a un Estado represor, los cascos amarillos fueron la expresión más acabada de un gobierno de patotas", describió.

Especificó que tener memoria es "un acto de defensa colectiva y es una forma de hacer justicia", por lo que no renunciarán al reclamo de justicia completa, en lo ocurrido con el homicidio del maestro neuquino.

Luego, Delarriva, se encargó de llamar a la reflexión a las y los trabajadores que y alertar a maestras, maestros y profesores que "muchas veces le hemos puesto el cuerpo a la memoria". A 15 años de ocurrido el desalojo de docentes en manos de los denominados "cascos amarillos" y hace 14 del asesinato de Fuentealba, "no podemos permitir que ningún egresado de un Instituto de Formación Docente, no entienda que esos hitos son parte de la lucha del sindicato". Delarriva indicó que "no puede haber formación política pedagógica que dé clases de derecho laborales que no entienda que los derechos. se ganaron en la calle".

Finalmente, se encolumnaron en caravana hasta Plaza Huincul, donde concluyó la actividad.