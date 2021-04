ATEN teme que Neuquén no esté preparada para la vuelta a las clases virtuales

Ayer, el presidente Alberto Fernández en medio de las medidas de restricción tomadas para evitar la segunda ola de coronavirus, decretó el fin de las clases presenciales, por 15 días, en el AMBA. En Neuquén no se anunciaron restricciones y la situación epidemiológica no es, aún, tan grave para que pueda considerarse la suspensión de las clases presenciales. Sin embargo, desde el gremio docente ATEN temen que finalmente llegue ese momento y que la provincia no esté preparada para una vuelta a la virtualidad en condiciones de igualdad para todos los estudiantes.

"Es inminente, como pasó el año pasado, que cuando empezó en las grandes ciudades o donde hay mucha concentración urbana, después con toda la comunicación que tenemos se traslada a otras provincias. Nosotros estamos preparados para que en cualquier momento sea necesario, ojala que nunca sea necesario, pero vemos la evolución de esta pandemia, para que las clases pasen a la virtualidad", señaló la secretaria adjunta de ATEN, Susana Delarriva, en declaraciones al programa Vos a Diario, de RN Radio (89.3), sobre la situación que se podría vivir con el avance de la segunda ola de coronavirus en la provincia.

"Sabemos que la presencialidad es irreemplazable y que tenemos que aprovecharla todo lo que se pueda, ya sea un mes, dos meses, que no nos agarre de sorpresa como fue en el 2020. El gobierno en el 2020 no pudo garantizar la virtualidad no habiendo presencialidad, hemos venido trabajando todo el 2020 y exigiéndoles esas garantías, porque si es evidente que vamos a volver a la virtualidad es necesario garantizarla", agregó instando al Estado que solucione los problemas que tuvo la virtualidad durante el año pasado, principalmente en cuanto a conectividad y acceso a los dispositivos.

Al respecto también subrayó que ese es el aspecto que más les preocupa. "Obviamente que uno entre la presencialidad de las clases y la vida de las personas, prioriza la vida de las personas, pero también nos preocupa mucho que el sector que más desconectado estuvo en el 2020 va a ser en el 2021", resaltó la secretaria adjunta del gremio docente.

"El año pasado se sostuvo con el esfuerzo económico de las familias y de los docentes que salieron a comprar dispositivos y a contratar internet, pero no fue suficiente porque hay un montón de jóvenes, de niños y adolescentes que no pudieron sostener ese vínculo pedagógico porque nunca tuvieron los dispositivos y porque además era insostenible desde la condición de vulnerabilidad que muchas familias tienen, poder contar con ese dinero", añadió en diálogo con RN Radio.

Pese al temor que la falta de conectividad vuelva a afectar al sector más vulnerable en una posible vuelta a la virtualidad, Delarriva destacó que hubo algunos avances, como por ejemplo la cobertura de horas y cargos que está normalizandose. "Estamos con la recuperación de muchos puestos de trabajo, que después del conflicto comenzó a solucionarse, y eso también nos da garantías porque el año pasado además de no tener conectividad y no tener dispositivos, muchos niños y niñas no tenían ni siquiera los maestros porque el gobierno no los había nombrado", indicó.

"Hay que ir día a día, semana a semana y ver que está pasando en cada escuela (...) obviamente no va a ser lo mismo en ciudades grandes donde el virus se desparrama en el día, que en aquellas localidades o aquellos parajes donde el virus ni siquiera llegó (...) pero mientras mas empobrecido y vulnerable son las familias más complejo es", cerró sobre cómo se transitan estos tiempos de incertidumbre sobre la presencialidad en las escuelas.

Para ATEN, la presencialidad aún no es completa

La vuelta a las escuelas, tras el paro docente, comenzó de forma lenta en Neuquén. Es que una vez que el conflicto docente estuvo superado, muchos establecimientos no estaban en condiciones de recibir a sus estudiantes, o bien porque faltaban obras edilicias, o elementos de bioseguridad o, también, personal docente y no docente.

Hoy a casi un mes de ese inicio real del ciclo lectivo, la secretaria adjunta del gremio docente, Susana Delarriva, sostuvo, en declaraciones al programa Vos a Diario, de RN Radio (89.3), que "todavía no se puede decir que en el 100% de las escuelas estén con condiciones para una presencialidad segura" y explicó que esas condiciones están relacionadas tanto a lo edilicio, como a los elementos de bioseguridad y a garantizar la limpieza y la desinfección con los auxiliares de servicio necesarios.

"Para sostener la presencialidad estamos en un 20% de escuelas que todavía no se ha podido garantizar", resaltó aunque no pudo precisar el número de escuelas ya que es una realidad cambiante.

Sobre las herramientas para poder palear las consecuencias que tuvo pedagógicamente un año de escuela virtual, en los mejores casos, Delarriva señaló que "en algunos lugares el gobierno de la provincia, en el receso, se ocupó de establecer centros de atención, de contacto pedagógico con los estudiantes" y que en esta presencialidad, los maestros con licencia covid hacen "seguimientos pedagógicos específicos".

"La vacuna está lenta"

El gobierno provincial anunció a principios de marzo que comenzaría a vacunar a los docentes, y de hecho comenzó a hacerlo, pero a cifras de la semana pasada, solo se inoculó a un 14% de los maestros y maestras. Y esa es la realidad que expuso la secretaria adjunta de ATEN, Susana Delarriva: "la vacuna está lenta, aun no tenemos las vacunas suficientes, si bien han empezado a vacunar a docentes, no ha sido masivo".

"En Neuquén el gobierno a priorizado a los de mayor edad y a los factores de riesgo por salud, sabemos que se están vacunando docentes, conozco que han empezado por maestros de aula en algunos casos, muchos directivos vacunados en la capital neuquina y faltaría el grueso de los docentes que son los que están en el aula todos los días", confió sobre como avanza la vacunación docente

"Nosotros consideramos que son pocos los que se han vacunado, sin saber el número exacto, pero son pocos en todo el mundo lamentablemente (...) esperamos que terminado con los personas mayores de 60, con los que tienen riesgo de 18 a 59, que sea el sector docente el que reciba esas vacunas porque va a ser la forma de, si se puede, ir garantizando mayor presencialidad, esa presencialidad que la tenemos que aprovechar a full hasta que no quede otra cosa que volver a la virtualidad".