¡Atentos al riesgo eléctrico! Tips para cuidarnos en casa

Un descuido en la calidad de las instalaciones y los insumos de electricidad en nuestros hogares puede atentar contra la seguridad y la vida misma. Precauciones mínimas que debemos adoptar para evitar incendios, explosiones o electrocuciones.



• Mantenga en buen estado el sistema eléctrico de su casa.

• Revise con un electricista certificado las conexiones eléctricas de su casa.

• La limpieza también es importante: el polvo que se va acumulando en la fuente de energía, puede ayudar a provocar un cortocircuito.

• Cuando una instalación eléctrica irregular es sobreexigida, por la incorporación de electrodomésticos de alto consumo energético, aumentan las probabilidades de incendio debido a recalentamientos





• Reemplace los cables que estén gastados, viejos, o dañados.

• Evite los tirones del cable para desenchufar cualquier artefacto eléctrico. La forma adecuada es hacerlo desde la ficha y no desde el cable.

• Las "zapatillas" no deben estar conectadas de forma permanente, sino de manera ocasional.







Son enemigos irreconciliables:

• Nunca toque un electrodoméstico que se haya caído al agua: corte la electricidad general de la casa antes de manipularlo.

• Asegúrese de tener las manos secas antes de tocar una toma de luz.

• No use ningún aparato eléctrico, si está parado sobre una superficie mojada o húmeda.



• Algunos aparatos antiguos no cumplen las normas de seguridad más recientes.

• Si un electrodoméstico huele a quemado o está haciendo algún ruido de corriente, desconéctelo. Llevelo a algún service para que lo revise.

• Para prevenir que se recalienten, deje espacio de ventilación alrededor de electrodomésticos que producen calor tales como televisores, computadoras y lámparas potentes.

• Los electrodomésticos de mayor consumo como heladeras, lavarropas y aires acondicionados, deben conectarse en un enchufe individualmente.

• En caso de ausencia del hogar por tiempo prolongado, es recomendable desenchufar todos los aparatos.





• No coloque cables debajo de alfombras.

• Es recomendable que las cortinas estén distanciados de los enchufes.

• Mantener la ropa, cortinas y otros artículos potencialmente combustibles alejados a por lo menos un metro de distancia de cualquier toma de electricidad.

• Cualquier aparato eléctrico puede comenzar un incendio si entra en contacto con materiales inflamables, como sábanas, toallas y alfombras.



• Compre productos aprobados por la norma de seguridad vigente, ya que estos; son probados en laboratorios especializados en seguridad eléctrica.

• Se recomienda la instalación de sistemas de detección de humo.

• No use agua para apagar un incendio o fuego eléctrico.

• Use un extintor tipo clase C.

• Ponga en funcionamiento el plan de escape de la casa y haga que todo el mundo salga de la misma.

• Llame a Bomberos y Policía