Agustín «Chapita» Fulini, el piloto de Roca que ganó la Copa TC y pelea el título en la F3 Metropolitana

La Fórmula 3 Metropolitana tiene un representante regional en la competencia. Se trata de Agustín Fulini, oriundo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, pero desde hace unos tres años que está radicado en General Roca y actualmente cursa sus estudios secundarios en el CET 1 de la ciudad rionegrina. El pasado fin de semana, la F3 Metropolitana se presentó como telonera del Turismo Carretera en el autódromo de Toay, en la provincia de La Pampa.

En este escenario, «Chapita» Fulini alcanzó la gloria al conquistar el mini campeonato de la Fórmula 3, que se puso en juego con las carreras que acompañaron a la Máxima.

El segundo lugar obtenido en la clasificación final le permitió conquistar la Copa TC y ahora pelea por el título en la F3.

«Logramos el primer objetivo, muy contento de poder demostrar el potencial del auto en los circuitos que no solemos correr», afirmó el joven piloto de MAF Racing.

Un logro muy importante en las competencias disputadas en Alta Gracia, Córdoba, San Juan, Concepción del Uruguay, Entre Ríos y La Pampa. Durante las fechas en las cuales se disputó la Copa TC, Fulini consiguió una pole position, un triunfo, dos segundos puestos y un tercer lugar, respectavimente.

“Una carrera muy entretenida que me permitió lograr el primer objetivo junto al equipo, la verdad que muy feliz y contento de poder demostrar el potencial que tenemos en trazados que no estamos acostumbrados a correr”, expresó Agustín al finalizar la prueba en Toay.

El paso por La Pampa mostró una prueba que entregó emociones y tuvo como vencedor a Stéfano Polini. El chaqueño aprovechó la pelea detrás suyo para escaparse y lograr su tercer triunfo del año con el auto del Satorra Competición.

Fulini se ubicó segundo y en el tercer lugar arribó Thiago Falivene, que sumó puntos importantes y llegará como líder de la Copa de Oro al GP Coronación.

En el certamen principal, Agustín Fulini marcha segundo por detrás de Thiago Falivene, mientras que en la Copa de Oro también se da la misma lucha con ambos pilotos en busca del título.

«Vamos a continuar este año en la Fórmula 3 con la idea de pelear el campeonato y seguir el próximo desde el inicio, porque este año nos costó mucho seguirlo. Esa es la idea para el 2026», aseguró Agustín.

El cierre de la temporada será el fin de semana del 12 al 14 de diciembre en La Plata, con una definición que promete ser apasionante y 7 aspirantes a la corona de la F3 Metropolitana.