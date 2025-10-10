Independiente de Neuquén no pudo contra Ferro en la Liga Nacional femenina de básquet

Independiente de Neuquén perdió en su visita a Ferro por la Liga Nacional Femenina. (Foto: Prensa Ferro)

Independiente de Neuquén cayó en su visita a Ferro Carril Oeste en Buenos Aires en su segundo partido de la temporada en la Liga Nacional femenina de básquet.

Las Rojas perdieron por 78 a 64 en un partido que fue muy parejo hasta mediados del segundo cuarto cuando las locales se despegaron en el marcador.

Las neuquinas estuvieron arriba durante el primer tramo pero Ferro estuvo fino en los lanzamientos de triples y, con una seguidilla, se puso al frente. Sacó 8 de ventaja en cada mitad y lo ganó por 14.

Laila Raviolo fue la goleadora del partido con 22 puntos que no alcanzaron para las Rojas donde también se destacó Josefina Cortés con 15. Dalma Piri fue la máxima anotada en Ferro con 16 puntos con 4/4 en triples.

Independiente venía de caer en su debut ante Biguá en el Ruca Che el último martes. Hoy volverá a jugar como visitante ante Unión Florida desde las 21.

Antes será el turno de Biguá que a las 20 visitará a Rocamora en Concepción del Uruguay. Las dirigidas por Rubén Jaime llegan entonadas después del gran triunfo ante Independiente por 75-72 en un partidazo.